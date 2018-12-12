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12 Грудень 2018, Київ 13:58
Новини | Політика

ДФС: Насірова в будівлі немає, рішення суду не надходило

11 грудня Окружний адмінімстративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова

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Державна фіскальна служба не отримувала рішення суду про відновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС, повідомила речниця відомства Наталія Непряхіна в коментарі «Громадському телебаченню».

«Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде – будемо вирішувати проблеми поступово», – зазначила Непряхіна.

11 грудня Окружний адмінімстративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

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