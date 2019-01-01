Tesla, Ліга Чемпіонів, Савченко та ще дев’ять мемів і трендів 2018 року

2018-й був рясним на резонансні події. Протягом року команда соціальних мереж Радіо Свобода готувала огляди найбільш обговорюваних ситуацій, серед яких завжди знаходилось місце трендам та гумору. Сьогодні ми підбиваємо підсумки 2018 року та згадуємо все найяскравіше із ваших стрічок. Січень Tide Pods У світовому сегменті соцмереж у цей час найбільше обговорювали тренд на поїдання капсул для прання компанії Procter & Gamble. Вперше у соцмережах про це заговорили ще в 2015 році – тоді на гумористичному порталі The Onion з’явилось відео, як дитина хоче з’їсти цей мийний засіб. Цю спробу переглянуло майже 3 мільйони користувачів. За два роки користувачі YouTube починають записувати відео, як вони їдять капсули для прання Tide, та передавати естафету друзям. Багато учасників цього небезпечного флешмобу насправді не їли капсули, а лише робили вигляд. Такі твіти набирали тисячі поширень.

Тоді й менеджери з комунікацій торгової марки Tide вирішили втрутитись та написали попередження про те, що капсули для прання використовувати потрібно лише для прання. Та знаходилось багато й тих, хто відверто кепкував із небезпечної моди:

«​Поїдання Tide Pods –​ це тупо, на відміну від трендів мого підліткового віку, коли ми пили галон молока настільки швидко, що аж блювали».​ Знаходились й ті, хто пов’язував флешмоб із іншою важливою подією:

«​Трамп став президентом, в той же рік люди почали їсти Tide Pods».

«​Скільки Tide Pods ти з’їси, аби він перестав бути президентом?». Лютий Настя Рибка​ Російський «Фонд боротьби з корупцією» Олексія Навального опублікував розслідування про російського олігарха Олега Дерипаску та заступника голови уряду Росії Сергія Приходька, засноване на книзі й Instagram-акаунті дівчини, яка називає себе Настя Рибка. У розслідуванні стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті олігарха Олега Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. 26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримали в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу».

Пізніше їх відпустили під заставу, але тут же заарештували співробітники таїландської міграційної служби. Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві». Запуск Tesla в космос 6 лютого ракета Falcon Heavy компанії SpaceX стартувала у США із космодрому центру імені Кеннеді у Флориді з вантажем у вигляді капсули, в якій був особистий автомобіль засновника компанії Ілона Маска Tesla Roadster. Автомобіль випустили у відкритий космос, а в салоні звучала пісня Space Oddity Девіда Бові.

Головною метою старту в SpaceX називають перевірку працездатності Falcon Heavy і можливості виведення супутників на орбіту Землі.

Березень Савченко і тероризм ​15 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив народного депутата Надію Савченко в підготовці терористичного акту у Верховній Раді. Луценко також вніс до парламенту подання про затримання й арешт парламентаря. «У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову й посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе», – сказав Луценко, виступаючи в парламенті 15 березня.

Триває суд. Новий 2019 рік Савченко зустрічає за ґратами.

Лавров впав на сцені 15 березня під час форуму міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров впав, піднімаючись сходами на сцену.

Іронічно, що назва форуму – «Росія – країна можливостей».

Hyperloop – «на Троєщину» та Ryanair – «на Рясне» 21 лютого на сторінці Міністерства інфраструктури України з’явилось повідомлення про брифінг на тему «Hyperloop в Україні». Активні користувачі соцмереж одразу почали робити припущення щодо можливої сенсаційної заяви міністра Володимира Омеляна: хтось очікував реалізації проекту Ілона Маска в Україні, хтось – виходу авіакомпанії-лоукостера Ryanair на український ринок, а хтось просто чекав на сенсаційну розв’язку цієї історії.

Однак на практиці виявилось, що Омелян анонсував появу тестового майданчика Hyperloop в Україні, якою займатимуться члени академії наук, «Південмаш» та «Укроборонпром».

Квітень Ольга Фреймут «не ходить в туалет» У квітні в соцмережах сміялись із інтерв'ю телеведучої та письменниці Ольги Фреймут виданню Elle. Фреймут поділилась правилами для пані. Виявилось, що цибуля й часник – це шлях до самотності, а справжній пані ніколи не холодно, й вона не хоче їсти: «Якщо вам хтось і скаже: «Олю, що з тобою, ти захворіла?», то кажіть їм краще, що у вас анемія, аритмія чи просто депресія. Це звучить гарно і робить вас загадковою справжньою леді».

Росія проти Telegram ​У квітні в Росії виникли проблеми з доступом до сотень сайтів та інтернет-сервісів після спроб «Роскомнагляду» заблокувати месенджер Telegram. Однак сам Telegram й досі продовжує працювати.

«Роскомнагляд» вніс до реєстру заборонених сайтів мільйони IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів – Amazon і Google. На деяких час припинили роботу найрізноманітніші сервіси – від інтернет-магазинів та платіжних систем до сайтів шкіл чи служб доставки. Саме блокування «Роскомнагляд» мотивував боротьбою з тероризмом та порушенням законодавства Російської Федерації.​

Відомство настільки захопилось процесом блокування, що на декілька годин втратило доступ до власного сайту. Російські користувачі соцмереж зустріли нововведення з гумором та протестами. Травень «Воскресіння» Аркадія Бабченка ​Увечері 29 травня з'явилася офіційна інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомили, що його застрелили на порозі власної квартири на лівому березі Києва.

Та 30 травня на прес-конференції голова Служби безпеки України Василь Грицак​ вразив усіх заявою: Аркадій Бабченко живий, а його «вбивство» –​ інсценована спецоперація.

Голова СБУ заявив, що, за даними спецслужби, замовником вбивства Бабченка є російські спецслужби.

«110-а» інавгурація Путіна ​7 травня відбулась чергова інавгурація президента Росії Володимира Путіна. Це вже четвертий термін незмінного російського очільника. В соцмережах жартували, чи доживе людство до нових персонажів у російській політиці?

Головне питання у соцмережах: чи потрібна інавгурація в Росії в принципі? Мало хто ставив на перевагу інших сил на російських виборах, їх навіть у заголовках називали «Вибори Путіна».

Як кубок Ліги чемпіонів гуляв «Інстаграмом» дітей чиновників ​29 квітня у профілі користувача Instagram під ніком liza_chaus2012 з'явилося дві світлини: на них маленька дівчинка позує в автомобілі з кубком Ліги чемпіонів. Через два тижні ці фото перетворилися на справжню бомбу, яка буквально розірвала український сегмент інтернету. Користувачі соцмереж пов'язали Єлизавету Чаус із президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком, стверджуючи, що вона його прийомна дочка.​

Також висловили припущення, що вона є рідною донькою футболіста Костянтина Чауса, в якого у жовтні саме 2012 року народилася дитина з таким ім'ям.

Цікаво, що уже через кілька годин після того, як фотографії розлетілись інтернетом, профіль Instagram, у якому вони були розміщені, деактивували. Червень Зустріч двох Корей Після майже сімдесяти років КНДР та Південна Корея домовились про завершення війни та денуклеризацію Корейського півострова. 27 квітня відбувся Корейський саміт, в межах якого лідери країн Кім Чен Ин та Мун Чже Ін особисто зустрілись та проголосили нові домовленості. Та чи дійсно це означає, що між двома Кореями настане мир?

Кім Чен Ин став першим лідером КНДР, нога якого ступила на територію Південної Кореї. У стані війни обидві Кореї перебувають вже близько сімдесяти років. І хоча фактично збройних протистоянь не спостерігається вже давно, в 1950-х роках було підписане перемир’я, а не мирний договір. Тобто, формально війна ще не була завершена.​

Під час зустрічі корейські лідери обмінялися рукостисканнями та обидва перетнули роздільну лінію між двома країнами півострова з двох боків. «Більше не буде війни на Корейському півострові, розпочалася нова ера миру», – заявив президент Південної Кореї. Липень Зливи в Києві 25 липня Київ накрила потужна злива, затопивши вулиці й підземні переходи. Користувачі соціальних мереж охоче ділились світлинами та відео з найбільш затоплених місць столиці, а також нарікали на забиті сміттям зливові каналізаційні системи.

І не обійшлось без мемів про Кличка.

Олег Винник Меми про Олега Винника – ​це не сезонне явище, про нього жартують цілий рік. От тільки в липні про нього говорили справді всі – співак став хедлайнером відомого музичного фестивалю.

У перший день музичного фестивалю Atlas Weekend, 3 липня, артист дав безкоштовний концерт.

Засновник Facebook свідчить у Сенаті ​10 квітня засновник соцмрежі Facebook Марк Цукерберг​ майже 6 годин виступав перед Сенатом Сполучених Штатів Америки.

«Чому мій внук не приймає заявку в друзі?» Головною темою став витік даних із соцмережі та подальші дії компанії щодо цієї проблеми. Питання сенаторів дуже часто виглядали досить далекими від реальності, а відповіді Цукерберга часто порівнювали зі спробами внука пояснити діду, як працює інтернет.

Вересень «Камінг-аут» росіян Петрова і Боширова ​Російський телеканал RT опублікував інтерв’ю з підозрюваними у замаху на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії. Олександр Петров і Роман Боширов заявили, що приїхали до Лондона «відірватись», а в Солсбері дуже хотіли побачити кафедральний собор. Інтерв’ю отримало шквал критики в соцмережах – обговорювали не лише можливість причетності чоловіків до справи Скрипаля, а й навіть їхню сексуальну орієнтацію.

Двоє чоловіків навпроти відомої в Росії журналістки Маргарити Симоньян виглядають дуже невпевнено. Про себе вони розповіли, що займаються бізнесом, пов'язаним зі сферою фітнесу, і не мають причетності до російського ГРУ.

Жовтень Хабіб та Конор ​На початку жовтня в американському Лас-Вегасі відбувся бій між росіянином Хабібом Нармагомедовим та ірландцем Конором МакГрегором. У соцмережах бій за титул чемпіона UFC в легкій вазі називали ледь не головною спортивною подією року.

Після карколомного прийому перемогу одержав росіянин. Бій дивилися мільйони глядачів у всьому світі. І, здається, стільки ж мемів на цю тему з'явилось у соцмережах.

Листопад Лист Путіну ​7 листопада депутати Верховної Ради України, котрі потрапили під санкції Росії, написали у відповідь лист президенту Росії Володимиру Путіну. Написанням вони займались в образах персонажів із картини Іллі Рєпіна «Запорожці» (яка відома під назвою: «Запорожці пишуть листа турецькому султану»).

Як безпосередній учасник фото в себе опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Рибки-рибки-рибки Її називають українською Cardi B та пов’язують із нею майбутнє українського хіп-хопу. А вона ще донедавна була простою вихователькою дитячого садка (з роботи пішла за власним бажанням: через зйомки нових кліпів і часті інтерв'ю доводилося постійно відпрошуватися), яка слідкує за останніми тенденціями в музиці й не боїться бути щирою. Все це – Alyona Alyona, нова зірка української музики. 27-річна Альона Савраненко народилась у Кіровоградській області. Вона розповідає, що любов до музики їй прищепив батько.

Іще місяць тому вона вела спокійне розмірене життя – жила у місті Баришівка Київської області, ходила на роботу та нікому не була відомою. Та враз прокинулась знаменитою через дебютний сингл «Рибки». Популярність у соцмережах дала свої плоди – Альона в квітні 2019 року дає свій перший сольний концерт в Києві. Хоча до цього від сольних концертів вона категорично відмовлялась. Повернення Насірова Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд навіть визначив суму компенсації Насірову за «час вимушеного прогулу».

Сам Роман Насіров вже прокоментував своє повернення на посаду в коментарі для «BBC News Україна»: «Я повертаюся до обов'язків і буду виконувати обов'язки голови ДФС».

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Светр Рейнольдса ​В грудні у соцмережах багато говорили про дружбу. Відомі американські актори Г’ю Джекман та Джейк Джилленгол розіграли свого колегу, актора Раяна Рейнольдса.

Вони запросили його на різдвяну вечірку та попередили, що прийти треба неодмінно в різдвяних тематичних светрах. Та насправді такої умови не було. Тільки погляньте на щасливе обличчя актора.