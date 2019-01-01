Затримання зловмисника, який напав з ножем на людей в метро Манчестера - відео

Троє людей, серед яких поліцейський, зазнали ножових поранень у результаті нападу невідомого чоловіка в метро британського міста Манчестера пізно ввечері 31 грудня. Двоє постраждалих мають серйозні поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейський був легко поранений і вранці 1 січня виписався з лікарні. Нападник затриманий. Мотиви його вчинку з’ясовуються. За словами очевидців, він вигукував «Аллаху Акбар». Співробітник Бі-бі-сі, що став свідком інциденту, заявив, що зловмисник пов’язував свої дії з «бомбардуваннями в інших країнах». Розслідування веде контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії. (Відео Reuters)