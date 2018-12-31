44 фотографії, якими нам запам'ятався світ у 2018 році

25 Дочка (праворуч) передає свого молодшого брата їхній матері «М» у притулку в таборі біженців Кутупалонг в Бангладеш. «М» була згвалтована шістьма солдатами з сил безпеки М'янми після того, як вони задушили її дворічного сина. Пізніше жінка дізналася, що завагітнила і народила хлопчика. Після того, як вона розповіла чоловікові про те, що трапилося, він звинуватив її в згвалтуванні і не хотів мати нічого спільного з нею і немовлям. (AP/Wong Maye-E)