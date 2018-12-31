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31 Грудень 2018, Київ 18:31
Фотогалереї
44 фотографії, якими нам запам'ятався світ у 2018 році
31 Грудень 2018, 17:00
Революція у Вірменії, насильство на Близькому Сході і розморожування відносин з Північною Кореєю: фотографії подій, які ознаменували 2018 рік
1
Люди стоять перед Свято-Троїцьким собором під час опівнічної різдвяної служби в Тбілісі, Грузія, 7 січня (Reuters/David Mdzinarishvili)
2
11 січня українські війська стріляють з гаубиці біля села Новолуганське на Донеччині, на тлі триваючих бойових дій з проросійськими бойовиками на Донбасі. (epa-EFE/Markiian Lyseiko)
3
Російський ОМОН затримує протестуючого з плакатом із написом: «Путін, ти не мій президент» під час мітингу в Санкт-Петербурзі 28 січня. Мітинг «страйк виборців» був організований опозиційним діячем і борцем із корупцією Олексієм Навальним, який закликав своїх прихильників протестувати проти того, що його не допустили до участі у виборах президента Росії на підставі непогашеної судимості. Навальний був заарештований в Москві, оскільки викликані ним демонстрації проходили по всій країні. (AP/Dmitri Lovetsky)
4
Похорон жертви терориста-смертника в Кабулі, Афганістан. В результаті потужного вибуху автомобільної бомби на площі Садарат в Кабулі було вбито 95 осіб і 158 поранено.
За даними МВС, бойовик «Талібану» використував заряджену вибухівкою швидку допомогу для проведення нападу в багатолюдному торговому районі біля колишньої будівлі Міністерства внутрішніх справ. (epa-EFE/Hedayatullah Amid)
5
31 січня над центром «Лахта» в Приморському районі Санкт-Петербурга видно червоний супермісяць. Лахтинський центр, який був добудований пізніше в 2018 році, зараз є найвищою будівлею в Європі. (TASS/Peter Kovalev)
6
Спортсмен під час змагань з фрістайлу для чоловіків на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, Південна Кореї. (epa-EFE/Sergei Ilnitsky)
7
Чоловік тримає дитину після повітряного удару в обложеному місті Дума в Сирії, 7 лютого. (Reuters/Bassam Khabieh)
8
Школярка Паварсія Софі, 10 років, фотографується на фоні косовського прапора під час урочистої церемонії до дня незалежності 16 лютого в школі, що в селі Словві, біля міста Ліп'ян, Косово. Паварсія була першою дитиною, яка народилася після того, як Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Паварсія перекладається на українську мову як «незалежність». (AP/Visar Kryeziu)
9
Українські та кримськотатарські активісти у Києві 26 лютого тримають плакати з іменами людей, які зникли або були заарештовані російськими силами безпеки в Криму. Активісти відзначили «День опору Криму російській окупації» і зажадали інформації про місцезнаходження зниклих осіб і звільнення затриманих. (epa-EFE/Sergey Dolzhenko)
10
Протестуючі в Скоп'є 27 лютого несуть хрести і факели під час мітингу проти планів зі зміни конституційної назви Македонії. Кілька тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом колишньої югославської республіки, щоб зажадати від уряду припинити переговори з сусідньою Грецією по багаторічній суперечці переіменуванню Македонії. (AP/Boris Grdanoski)
11
Свічки, запалені в пам'ять про вбитого словацького журналіста Яна Куціака, викладені перед урядовою будівлею в столиці країни Братиславі 28 лютого. Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави. Репортер працював у словацькому інформаційному сайті Aktuality.sk і співпрацював із міжнародним Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків із італійською мафією. Поліція підозрює, що вбивство пов'язане з його розслідуваннями. (epa-EFE/Matej Kalina)
12
Близько семи тисяч пар взуття, що відображають кількість дітей, які загинули в країні від збройних нападів, починаючи зі стрілянини в 2012 році в початковій школі Санді Хуук в Ньютаун, штат Коннектикут, виставили перед Капітолієм у Вашингтоні, США, 13 березня. (epa-EFE/Michael Reynolds)
13
Пакистанський чоловік бризкає водою в своє обличчя напередодні Всесвітнього дня води в Карачі, Пакистан, 21 березня. Міжнародний Всесвітній день води щорічно проводиться 22 березня, щоб підкреслити важливість прісної води та управління нею. (epa-EFE/Rehan Khan)
14
Маленька дівчинка сидить на плечах у тата, 21 березня, під час сніжної завірюхи в центрі Вашингтона. (epa-EFE/Michael Reynolds)
15
Працівник тримає тіло ненародженої дитини, мати якої була убита в результаті авіаудару в місті Ходейда, Ємен, 2 квітня. (Reuters/Abduljabbar Zeyad)
16
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готується потиснути руку президенту Південної Кореї Муну Чже Іну в прикордонному селищі Пханмунджом у демілітаризованій зоні між двома державами, 27 квітня. (Korea Summit Press/AP)
17
Вірменські активісти блокують основні вулиці Єревана вантажівками після того, як 2 травня лідер опозиції Нікола Пашинян закликав продовжити) акції громадянської непокори. (Reuters/Gleb Garanich)
18
Феєрверк вибухає над статуєю «Батьківщина-мати» у Волгограді, Росія, 8 травня, під час світлового-лазерного шоу, присвяченого 73-й річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. (Reuters/Tatyana Makeyeva)
19
На фото видно як палає будинок, оскільки потік лави, яка швидко рухається, поглинає все на своєму шляху. Пагоа, Гаваї, 19 травня. Виверження вулкана Кілауеа в штаті Гаваї, США стало найбільшим за десятиліття, зруйнувавши понад 40 будинків і змусивши тисячі людей евакуюватися. (epa-EFE/Bruce Omori)
20
Безкоштовна їжа розміщується на придорожніх столах, оскільки час припинення поста наближається під час священного місяця Рамадан в Карачі, Пакистан, 27 травня. Мусульмани всього світу відзначають Рамадан, молячись вночі і утримуючись від їжі в період між сходом і заходом сонця. (epa-EFE/Shahzaib Akber)
21
Протестуючі вигукують антиурядові гасла під час акції протесту перед будівлею уряду в Бухаресті, Румунія, 30 травня. Близько 2000 людей вийшли на мітинг після того, як більшість суддів Конституційного суду Румунії ухвалили рішення, яке зобов'язує президента країни звільнити головного антикорупційного прокурора країни Лауру Ковеші. Тоді румуни вийшли на масові протести з вимогою захистити її. Уряд звинуватив Ковеші в порушенні Конституції, але її прихильники заявили, що вона розслідувала корупцію серед політичної еліти Румунії. (AFP/Daniel Mihailescu)
22
Президент США Дональд Трамп (праворуч) і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готуються потиснути один одному руки перед початком саміту в готелі Capella на курортному острові Сентоза, Сінгапур, 12 червня. Це рукостискання міжнародні видання назвали «історичним». (Reuters/Jonathan Ernst)
23
Дворічна шукачка притулку з Гондурасу плаче, коли її мати обшукують і утримують під вартою біля кордону між США і Мексикою 12 червня в Макаллені, штат Техас. Особи, які шукають притулку, сплавлялися річкою Ріо-Гранде з Мексики і були затримані агентами прикордонного патруля США перед відправкою в центр мігрантів. Митницям і прикордонним службам США доручено проводити політику «нульової терпимості» по відношенню до нелегальних іммігрантів. (AFP/John Moore)
24
Старший офіцер 21 червня витирає піт з чола охоронця, який стоїть на варті біля меморіального комплексу Другої світової війни Мамаєв курган у Волгограді, Росія. (Reuters/Sergio Perez)
25
Дочка (праворуч) передає свого молодшого брата їхній матері «М» у притулку в таборі біженців Кутупалонг в Бангладеш. «М» була згвалтована шістьма солдатами з сил безпеки М'янми після того, як вони задушили її дворічного сина. Пізніше жінка дізналася, що завагітнила і народила хлопчика. Після того, як вона розповіла чоловікові про те, що трапилося, він звинуватив її в згвалтуванні і не хотів мати нічого спільного з нею і немовлям. (AP/Wong Maye-E)
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