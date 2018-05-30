СБУ звинувачує Росію у замовленні вбивства журналіста Бабченка

Служба безпеки України звинувачує російські спецслужби у замовленні вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, яке сталося 29 травня в Києві.

«За отриманими даними, вбивство Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ встановила, що підготовка терористичного акту щодо Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення російських громадян, які через політичн погляди змушені покинути території Росії», – сказав голова СБУ Василь Грицак на прес-цконференції в Києві

За його словами, до організації вбивства залучили громадянина України, його затримали.

Згодом у СБУ повідомили, що вбивство інсценували. Бабченко долучився до учасників прес-конференції.

Росія ці звинувачення не коментувала.

Про вбивство у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стало відомо увечері 29 травня. У поліції повідомили, що це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, а МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.