У Києві вбили російського журналіста Бабченка – поліція Києва

Російський журналіст Аркадій Бабченко загинув у Києві, повідомила столична поліція.

«На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – у спину, потерпілий помер», – заявили поліцейські.

Правоохоронці уточнили, що подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва. Журналіст помер у кареті «швидкої».

«Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали», – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало «Українській правді».

Перед цим про поранення Бабченка повідомив журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського каналу ATR Айдер Муждабаєв.

Бабченко покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.