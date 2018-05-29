В Росії війна буде завжди, поки тут Путін. Дев’ять цитат Аркадія Бабченка

29 травня ввечері в Києві був вбитий критик президента РФ Володимира Путіна, ветеран двох чеченських воєн, російський журналіст, який жив і працював в Україні, Аркадій Бабченко. В березні йому виповнився 41 рік. Бабченко був активним блогером, часто писав про війну на Донбасі, вважав Крим українським та нещадно критикував очільника Кремля. Що говорив про Росію і її президента журналіст – читайте в матеріалі Радіо Свобода.

21 червня 2012 року. Новая газета

Єдине, чого я хочу, - це жити у вільній країні, щоб мої діти жили у вільній країні. Хочу сидіти і писати свої оповіданнячка, але у вільній країні. Моя зацікавленість одна. Не гроші, не партії, не влада, не слава... Просто хочу нормально жити.

19 жовтня 2014 року. Facebook

Він (Путін, - ред.) же не просто людей вбиває. Він же в людях вбиває те добре, що було в них. Як мінімум, по відношенню до нас. І вирощує ненависть і агресію... Перетворити величезного сорокамільйонного братнього сусіда в тих, хто тебе ненавидить найбільше... Це треба зуміти, звичайно. Горіти в пеклі.

5 червня 2015 року. Цензор.net, коментує вбивство Бориса Немцова

Ні, ну моя-то черга, по ідеї, повинна прийти потім. Але бажання таке (зібрати речі і поїхати з Росії, - ред.) було присутнє, тому що перше відчуття було таке: все, ***дець, приїхали. Суши сухарі і чекай, коли за тобою воронок приїде.

21 жовтня 2015 року. Facebook

В Росії війна тепер буде завжди, поки при владі буде Путін і змінюватися буде лише театр бойових дій… А потім - в один прекрасний момент - все рвоне. Відразу, повністю, моментально і всюди... Тут буде одна велика ДНР на шостій частині суші - від моря і до моря. З алкоголіками на блокпостах, відрізаними головами в річці, тортурами на підвалах, зникненням бізнесменів і публічними стратами.

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8 лютого 2016 року. Фокус

У Путіна немає інших варіантів: або Кадиров, або третя чеченська. Тобто третя чеченська буде в будь-якому випадку, абсолютно очевидно, що це питання часу, але зараз "стабільність" в лапках, мир у Чечні тримається тільки на Кадирові, якщо його прибрати, все почнеться наново.

22 лютого 2017 року. Апостроф

В Росії відбувається зараз те ж, що в Німеччині в 1938-1939 роках. Тоді Гестапо зіткнулося з такою проблемою: їм не було кого садити у в'язницю. Не тому, що вони всіх пересаджали, а тому, що громадська думка в Німеччині на той час змінилася. І країна реально почала підтримувати Гітлера - майже на 100%. Ось в Росії зараз відбувається рівно те ж саме.

29 липня 2017 року. Радіо Свобода

Оскільки я в Росії не підтримую всю цю шизофренію - я вважаю, що Крим однозначно український, що це агресія Росії проти України, що це одна з найбільш «ублюдочних» воєн в новітній історії - то, безумовно, я там не свій. Але і тут, в Україні, досить людей (їх, безумовно, менше), які кажуть «росіянин – відразу нафіг». І я це чую теж досить часто.

15 грудня 2017 року. Facebook

Володимир Путін - узурпатор, який захопив владу шляхом силового перевороту в 2012 році. Саме силового. Я наполягаю на цьому формулюванні. Хто був тоді в Москві, пам'ятає, як весь центр був забитий ОМОНом і військами.

27 січня 2018 року. Радіо Свобода

Я думаю, що ці псевдовибори в якійсь мірі будуть переломними. Тому що стане зрозумілим, що так, Росія – це Путін, що так, вони його обирають. Не всі. Більшість. Так 30%, 40%, безумовно, проти. Але більшість – вони за нього.