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30 Травень 2018, Київ 18:53
Новини | Політика

СБУ: Бабченко живий

Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ, Київ, 30 травня 2018 року

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, повідомив на брифінгу 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він попросив журналіста зайти до залу. Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство.

За словами Грицака, Службі безпеки України вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

«Буквально три години тому він був затриманий», – сказав Василь Грицак.

Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року
Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року

Інформація про вбивство Бабченка з'явилася ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього.

Журналіст залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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