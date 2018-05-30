Бабченко розповів про підготовку інсценування його вбивства

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

«Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація», – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.

За словами журналіста, йому повідомили, що за підготовку вбивства організатор отримав 40 тисяч доларів.

«Я непогано вартую, слухайте! Показали мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті... Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії, з державних служб. Здобути цю інформацію могли лише спецслужби», – зазначив Бабченко.

Він заявляє, що на виконання замовлення на вбивство дали три тижні, потім почали «підганяти».

«Очевидно, підганяли до Ліги чемпіонів. Доводилося якось ухилятися, вигадувати якісь відмазки: то я ногу зламав (а я її, до речі, не ламав), потім довелося кудись поїхати. Усе це мало статися не вчора, це так збіглося», – підкреслив Бабченко.

Інформація про вбивство Бабченка з'явилася ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий і попросив його зайти до залу прес-центру Служби безпеки України.

Голова СБУ стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.