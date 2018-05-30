Лавров заперечує причетність Росії до вбивства Бабченка

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає заяви про можливу причетність Москви до вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Як повідомляє російське державне агентство новин ТАСС 30 травня, Лавров назвав такі заяви частиною антиросійської кампанії.

Про те, що до вбивства Бабченка може бути причетна Росія у Facebook написав український прем’єр Володимир Гройсман. Невдовзі після загибелі журналістів Гройсман висловив переконаність, що «російська тоталітарна машина не вибачила» Бабченкові чесності і принциповості.

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«Український прем’єр-міністр вже говорить про те, як це зробили російські спецслужби… Ця мода, яку задають автори такого типу ведення міжнародних справ, – дуже сумна», – сказав Лавров.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

Як повідомили у поліції, розглядаються дві версії вбивства російського журналіста: це професійна діяльність і громадянська позиція.

Слідчий комітет Росії також відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.