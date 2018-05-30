«Меседж: поїдете – уб’ємо, залишитеся – теж, напевно, уб’ємо, але без витрат» – світ про вбивство Бабченка

29 травня ввечері в Києві був вбитий критик президента Росії Володимира Путіна, ветеран двох чеченських воєн, російський журналіст, який жив і працював в Україні, Аркадій Бабченко. В березні йому виповнився 41 рік. Бабченко був активним блогером, часто писав про війну на Донбасі, вважав Крим українським та критикував очільника Кремля.

Столична поліція уточнила, що подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва: «На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – у спину, потерпілий помер».

«Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали», – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало «Українській правді».

Журналіст помер у кареті «швидкої».​

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві:

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Поліція Києва розглядає дві версії вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка: «професійна діяльність і громадянська позиція», – повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко в коментарі «Громадському».

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Західні оглядачі, експерти і журналісти коментують вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

«Ще один росіянин [...] Аркадій Бабченко сьогодні був вбитий. Він був відвертим критиком путінського режиму. Скільки подібних випадків ми можемо терпіти у той час, коли західні лідери, такі як Макрон, їдуть у Росію, аби віддати шану Путіну?», – написав у Twitter Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону і директор Центру Байдена.

Водночас експерт «Атлантичної ради» Андерс Ослунд зазначив: «Це – ніщо інше, ніж убивство російського дисидента в Україні. Жахливо!»

Директор російського Інституту в Королівському коледжі у Лондоні Сем Грін вказав на сигнал, який можна прочитати із убивства критика Кремля: «Коротше, меседж такий: Поїдете, уб’ємо. Залишитеся – теж, напевно, уб’ємо, але без витрат на проїзд і зайвих витрат пального. Тож, сидіть, вороги, вдома. Екологічніше буде і з меншим навантаженням на бюджет. Він не гумовий».

Грін також звернув увагу на те, як швидко активізувалась російська «фабрика тролів», реагуючи на новину.

«Не минуло навіть і години після того, як журналіст і критик Кремля Аркадій Бабченко був убитий у Києві, а кібер-путіністи уже працюють на повну силу. Вони не мали чекати на вказівки. Вони знають, що робити», – зазначив аналітик, реагуючи на коментарі, які опублікували певні користувачі під його повідомленням.

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Американська журналістка Джулія Дейвіс, яка викриває російські фейкові новини, прокоментувала новину так: «Журналістів-розслідувачів та опозиційних активістів, які наважуються уявити Росію без Путіна, убивають – одного за одним. Аркадія Бабченка застрелили у спину сьогодні».

«Вбивство. Це – звичайна справа для Путіна в Україні, Великій Британії, Сполучених Штатах», – написав на своїй сторінці у Twitter російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

«Після вбивства 298 людей на MH17, чого Путін має хвилюватися?», – додав він.

Бабченко покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводу жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

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Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

Останній запис у Твіттері самого Аркадія Бабченка: