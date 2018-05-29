Вбивство Аркадія Бабченка: перші реакції

Ввечері 29 травня столична поліція повідомила про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Правоохоронці уточнили, що подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі Києва. Журналіст помер у машині «швидкої» після кількох пострілів у спину на порозі власної квартири.

Аркадій Бабченко покинув Росію в 2017 році. Він активно критикував російську владу, виступав проти анексії Криму та був ветераном двох воєн. Свою міграцію він пояснював можливістю відкриття кримінального провадження щодо нього в Росії.

За кілька місяців до переїзду в Україну він спричинив серйозний суспільний резонанс через свою публікацію в соцмережах про авіакатастрофу літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Через це в Росії почали збирати підписи за позбавлення його громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

Перші повідомлення

Одним із перших про напад на російського журналіста Аркадія Бабченка повідомив заступник генерального директора каналу ATR Айдер Муждабаєв​.

«В Аркадія Бабченка стріляли. У будинку. У спину. Відвезли в лікарню. Шукаю, в яку», – написав Муждабаєв у фейсбуці.

Згодом у Нацполіції підтвердили вбивство та повідомили, що журналіст помер дорогою до лікарні.

Вже детальнішою інформацією щодо вбивства поділився член колегії МВС України Антон Геращенко. Він повідомив, що Бабченко вийшов із дому за хлібом, а повернувшись додому, був вбитий, ледь ступивши на поріг власної квартири. Ймовірно, вбивця чекав на нього у під’їзді.

Правоохоронці уточнили, що подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва.

«Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали», – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало «Українській правді».

Перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін опублікував фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

Попередні версії

Айдер Муждабаєв​ у своєму фейсбуці прямо заявив, що відповідальність за вбивство він покладає на російську владу.

Натомість Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство Аркадія Бабченка. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко попередньо заявив, що найбільш імовірною версією причин вбивства є професійна діяльність.

«Розглядають дві версії: це професійна діяльність і громадянська позиція», – сказав Крищенко.

У прямому ефірі проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» журналіст Юрій Мацарський розповів, що Аркадій Бабченко до загибелі отримував погрози ледь не під кожною своєю публікацією в соцмережах.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про вбивство Бабченка: «Переконаний, російська тоталітарна машина не вибачила йому чесності та принциповості».

Низка українських політиків також висловила співчуття щодо вбивства Аркадія Бабченка:

Народний депутат Вікторія Сюмар згадує професійну обдарованість Аркадія Бабченка:

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пише: «Війна не зупиняється жодної миті, які б фатаморгани не поставали перед очима».

Представник ОБСЄ у справах свободи засобів інформації Арлем Дезір​ написав у соцмережах, що вимагає провести негайне та повне розслідування вбивства.

Реакція колег

Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников пише: «На цій війні воюють з правдою, яку намагався доносити Аркадій Бабченко».

Шеф-редактор новин агентства «РБК-Україна» Сергій Грішин цитує один із постів загиблого колеги:

Медіа-тренер та письменниця Зоя Казанжи бачить зв’язок між гучними вбивствами російських політиків та Аркадія Бабченка на території України.

І цей зв’язок бачить не лише Зоя Казанжи:

Український телеведучий та журналіст Віталій Гайдукевич пише:

Телеведучий Денис Бігус закликає киян ділитись відео з камер спостереження, які розташовані неподалік місця вбивства:

Політтехнолог Тарас Березовець стверджує: «Пора нарешті відкинути ілюзії і зрозуміти, що це війна. Війна проти України та всього цивілізованого світу».

Журналіст Сергій Костеж ставить питання: чи дійсно буде розслідуватись вбивство Аркадія Бабченка?

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». За даними поліції, у Бабченка стріляли кілька разів.