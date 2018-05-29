Поліція склала фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка

Поліція склала фоторобот підозрюваного у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Його оприлюднив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з фотороботом, підозрюваному 40-43 роки, його зріст 175-180 сантиметрів, він середньої статури, має сиву бороду. У поліції зазначають, що чоловік був одягнутий у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

Бабченка вбили увечері 29 травня у його квартирі в Києві. За даними поліції, його дружина у цей час була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, а коли вийшла, побачила свого чоловіка в крові. Після цього жінка викликала медиків. У поліції зазначили, що Бабченко помер у кареті «швидкої».

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». За даними поліції, у Бабченка стріляли кілька разів.

Журналіст, який відомий критикою влади Росії, покинув свою батьківщину в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.