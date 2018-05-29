Поліція розглядає дві версії вбивства російського журналіста Бабченка – Крищенко

Поліція Києва розглядає дві версії вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко в коментарі «Громадському».

«Розглядають дві версії: це професійна діяльність і громадянська позиція», – сказав Крищенко.

Крищенко зазначив, що журналісту вистрілили в спину.

На запитання, чи міг Бабченко знати того, хто в нього стріляв, поліцейський відповів: «Ми не готові сказати, поліція оглядає місце події».

«Після огляду місця події, після того, як допитаємо свідків, завтра зможемо кількість версій розширити», – додав Крищенко.

Бабченка вбили увечері 29 травня у його квартирі в Києві. За даними поліції, його дружина у цей час була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, а коли вийшла, побачила свого чоловіка в крові. Після цього жінка викликала медиків. У поліції зазначили, що Бабченко помер у кареті «швидкої».

Журналіст покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.