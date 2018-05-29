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29 Травень 2018, Київ 23:08
Новини | Події

У журналіста Бабченка стріляли, його відвезли до лікарні – Муждабаєв

Журналіст Аркадій Бабченко

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли, його відвезли до лікарні, повідомив журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського каналу ATR Айдер Муждабаєв.

«В Аркадія Бабченка стріляли. У будинку. У спину. Відвезли в лікарню. Шукаю, в яку», – написав Муждабаєв у Facebook.

Інших даних він не повідомив. Правоохоронці наразі не коментували цю інформацію.

Бабченко покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

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