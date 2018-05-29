У Росії відреагували на вбивство Бабченка в Києві

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

«Рівень фізичного насильства, вбивств працівників ЗМІ в цій державі неухильно зростає, а їх розслідування не призводять до покарання злочинців. Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму», – заявили в російському МЗС.

У Спілці журналістів Росії також відреагували на вбивство журналіста.

«Спілка журналістів Росії обурена вбивством військового журналіста Аркадія Бабченка. Нам дуже шкода, що в сучасний час журналісти гинуть, виконуючи свій професійний обов'язок. Не важливо, журналісти якої національності або поглядів. Це – журналісти. Вони здобувають інформацію. Їх за це вбивати не можна», – зазначила секретар Спілки Юлія Загітова.

Бабченка вбили увечері 29 травня у його квартирі в Києві. За даними поліції, його дружина у цей час була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, а коли вийшла, побачила свого чоловіка в крові. Після цього жінка викликала медиків. У поліції зазначили, що Бабченко помер у кареті «швидкої».

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». За даними поліції, у Бабченка стріляли кілька разів.

Журналіст, який відомий критикою влади Росії, покинув свою батьківщину в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.