Паркан біля посольства Росії в Києві обклеїли портретами Бабченка – відео

Посольство Росії в Україні 30 травня пікетують після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, що сталося напередодні ввечері в Києві.

Учасники акції обклеїли паркан біля посольства портретами загиблого і поклали поруч квіти.

Серед учасників пікету є журналісти.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

Дивіться також: Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

Як повідомили у поліції, розглядаються дві версії вбивства російського журналіста: це професійна діяльність і громадянська позиція.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook висловив переконаність, що «російська тоталітарна машина не вибачила» Бабченкові чесності і принциповості.

Тим часом Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві. А МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Читайте також: У Росії війна буде завжди, поки тут Путін. Дев’ять цитат Аркадія Бабченка

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.