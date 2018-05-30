Аркадій Бабченко покинув Росію у 2017 році
Він активно критикував російську владу, виступав проти анексії Криму та був ветераном двох воєн. Свою міграцію він пояснював можливістю відкриття кримінального провадження щодо нього в Росії.
За кілька місяців до переїзду в Україну він спричинив серйозний суспільний резонанс через свою публікацію в соцмережах про авіакатастрофу літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Через це в Росії почали збирати підписи за позбавлення його громадянства.
Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві.
Столична поліція повідомила 29 травня, що вбивство сталося на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва: «На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – у спину, потерпілий помер».
«Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали», – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало «Українській правді».
Журналіст помер у кареті «швидкої».
Начальник столичної поліції Андрій Крищенко в коментарі «Громадському» повідомив у вівторок, що розглядають дві версії вбивства Бабченка: «професійна діяльність і громадянська позиція».