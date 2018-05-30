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30 Травень 2018, Київ 11:06
Політика

LiveВбивство Аркадія Бабченка: що відомо. Живий блог

29 травня ввечері в Києві був вбитий критик президента Росії Володимира Путіна, ветеран двох чеченських воєн, російський журналіст, який жив і працював в Україні, Аркадій Бабченко. В березні йому виповнився 41 рік. Бабченко був активним блогером, часто писав про війну на Донбасі, вважав Крим українським та критикував очільника Кремля. Поліція склала фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка.

ОНОВИТИ

Аркадій Бабченко покинув Росію у 2017 році

Він активно критикував російську владу, виступав проти анексії Криму та був ветераном двох воєн. Свою міграцію він пояснював можливістю відкриття кримінального провадження щодо нього в Росії.

За кілька місяців до переїзду в Україну він спричинив серйозний суспільний резонанс через свою публікацію в соцмережах про авіакатастрофу літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Через це в Росії почали збирати підписи за позбавлення його громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

Столична поліція повідомила 29 травня, що вбивство сталося на вулиці Микільсько-Слобідська в Дніпровському районі Києва: «На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо – у спину, потерпілий помер».

«Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали», – розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало «Українській правді».

Журналіст помер у кареті «швидкої».​

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко в коментарі «Громадському» повідомив у вівторок, що розглядають дві версії вбивства Бабченка: «професійна діяльність і громадянська позиція».

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві:

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фото з місця вбивства Аркадія Бабченка в Києві

Поліція склала фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка

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