Аркадій Бабченко покинув Росію у 2017 році

Він активно критикував російську владу, виступав проти анексії Криму та був ветераном двох воєн. Свою міграцію він пояснював можливістю відкриття кримінального провадження щодо нього в Росії.

За кілька місяців до переїзду в Україну він спричинив серйозний суспільний резонанс через свою публікацію в соцмережах про авіакатастрофу літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Через це в Росії почали збирати підписи за позбавлення його громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.