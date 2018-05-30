Росія провокує політичну дестабілізацію – Клімкін у зв’язку зі вбивством Бабченка

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив на засіданні Ради безпеки ООН 29 травня про загибель у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

«Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст та жорсткий критик російського режиму, сьогодні загинув у Києві. Рано робити будь-які висновки, коли триває розслідування. Але є вражаюча схожість методів, як Росія провокує політичну дестабілізацію», – цитує слова Клімкіна офіційний Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ України.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.