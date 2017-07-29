Бабченко: Крим однозначно український, а Росії загрожує бунт

Агресія проти України стане для Росії останньою війною – це стверджував Радіо Свобода російський військовий журналіст, ветеран двох чеченських воєн Аркадій Бабченко. Такий висновок він зробив ще на початку боїв на Донбасі, а зараз утвердився в ньому. Бабченко обґрунтовує свою позицію не економікою очолюваної Володимиром Путіним держави і навіть не західними санкціями. Головне, на погляд журналіста, – моральна деградація Росії. Зрештою на цю державу може чекати повстання – не Майдан, а ковбасний бунт. Також Бабченко висловив свою думку, чому Путін 2014 року не пішов на Маріуполь, Одесу, Київ; чи може бути нейтральна військова журналістика і чи збирається просити українське громадянство?