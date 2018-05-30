Україна прийме міжнародну допомогу в розслідуванні вбивства журналіста Бабченка – Клімкін

Україна прийме міжнародну допомогу в розслідуванні вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, якщо її запропонує авторитетна міжнародна організація. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у штаб-квартирі ООН 29 травня, відповідаючи на запитання журналістів після закінчення засідання Ради безпеки.

«Будь-яка реальна допомога – в сенсі досягти результату, розслідувати це, знайти, хто за цим стояв, – буде сприйнята із вдячністю. З усіх питань, де це потрібно, ми вітатиме таку допомогу. Якщо вона надходитиме від міжнародної спільноти, що заслуговує на довіру, звісно ж», – пояснив Клімкін.

На засіданні Ради безпеки ООН 29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про загибель у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

«Рано робити будь-які висновки, коли триває розслідування. Але є вражаюча схожість методів, як Росія провокує політичну дестабілізацію», – цитував слова Клімкіна офіційний Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ України.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.