Головний редактор ATR шкодує, що переконав Бабченка залишитися в Україні

Головний редактор кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв шкодує через те, що вбитий у Києві журналіст Аркадій Бабченко послухав його поради.

«Вибачте. Залишитися в Україні Аркадія переконав я. Будь я проклятий», – написав Муждабаєв у Facebook уночі 30 травня.

Читачі сторінки Муждабаєва закликають журналіста не брати на себе цю відповідальність.

«Для упирів ні Лондон, ні Прага не завада», «Україна тут ні до чого, Скрипалів дістали в Англії, як і Литвиненка», «Вони б і в іншій країні вбили його» – так прокоментували ці слова Муждабаєва відвідувачі його Facebook-сторінки.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

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Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

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