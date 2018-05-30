В ОБСЄ засудили вбивство журналіста Аркадія Бабченка

Організація з безпеки та співпраці в Європі засудила вбивство відомого російського журналіста та письменника Аркадія Бабченка.

«Я обурений цим жахливим актом. Я закликаю владу швидко і ретельно вивчити обставини цього вбивства та притягнути до відповідальності винних і тих, хто наказав це зробити», – цитує сайт ОБСЄ заяву представника організації в справах свободи засобів інформації Арлема Дезіра.

«Мої щирі співчуття родині Бабченка, друзям та колегам», – додав Дезір.

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».

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Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот імовірного вбивці.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.