29 травня ввечері в Києві був вбитий критик президента Росії Володимира Путіна, російський журналіст, який жив і працював в Україні, Аркадій Бабченко. В березні йому виповнився 41 рік. Бабченко був активним блогером, часто писав про війну на Донбасі, вважав Крим українським та критикував очільника Кремля. Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». За даними поліції, у Бабченка стріляли кілька разів. Поліція склала фоторобот підозрюваного. Близькі друзі Аркадія Бабченка – журналісти Леонід Кантер та Айдер Муждабаєв – розповіли власні версії вбивства.