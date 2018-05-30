Ввечері 29 травня у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у машині «швидкої» після кількох пострілів у спину на порозі власної квартири. Аркадій Бабченко покинув Росію в 2017 році. Він критикував російську владу, виступав проти анексії Криму і вторгнення Росії на Донбас. Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Павло Канигін, спецкор російської «Новой газеты»; Антон Геращенко, член колегії МВС України, Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації.

Ведучий: Віталій Портников