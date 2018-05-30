Як СБУ «воскресила» Бабченка. Твіттер-трилер від спецслужби 

Сьогодні, 30 травня, о 17:00 у прес-центрі Служби Безпеки України на вулиці Володимирській в Києві відбувся брифінг Голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Він був оголошений менш ніж через 20 годин після того, як поліція Києва повідомила про те, що російський журналіст, критик Володимира Путіна, Аркадій Бабченко помер від поранень в кареті швидкої допомоги.

Згідно повідомлення поліції ввечері 29 травня, у Бабченка стріляли на порозі його квартири в Дніпровському районі столиці: про замах на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові.

Протягом ночі і дня 30 травня новина про вбивство російського журналіста стала топ-темою в українських і світових ЗМІ. З боку представників української влади лунали звинувачення у вбивстві Бабченка на адресу Росії. Москва такі звинувачення відкидала.

Але повністю ситуацію змінив брифінг голови СБУ, на якому, як очікували журналісти, Грицак мав розповісти деталі вбивства Бабченка. Але очільник спецслужби раптово повідомив про те, що Бабченко живий. Втім, зробив він це не одразу, а зробивши інтригуючу вступну промову.

Радіо Свобода пропонує читачам прослідкувати за тим, як розвивався брифінг СБУ на тему справи Бабченка в твітах її офіційного акаунту:

Здавалося б, нічого нового, адже про російський слід уже казав прем'єр Володимир Гройсман.

Очевидно, що реакція Росії буде багато значити у цій справі.

Грицак повідомляє деталі, брифінг йде за очікуваним для журналістів сценарієм.

Далі було заявлено про те, що активно циркулювалося в російських ЗМІ.

Ще деталі, натяків на сенсацію немає.

Грицак говорить так, ніби злочин розкрито.

Представник СБУ, який веде акаунт в Твіттері, вміло дотримується сценарію.

Увага журналістів починає спадати.

Грицак заявляє, що кілера затримано. Здавалося б, це буде головною новиною сьогодні.

Але наступає кульмінація! Голова СБУ драматично дає зрозуміти, що Бабченко живий. Мабуть, в цей момент в залі ніхто не зрозумів, що мав на увазі Грицак.

За мить до того, як Бабченко ввійде до зали.

На цьому твіттер-трансляція одної з найрезонансніших справ за останні роки закінчилась.

Живий блог: Аркадій Бабченко живий. «Вбивство» журналіста інсценували для спецоперації СБУ

А так відреагували на новину про те, що Бабченко живий, його колеги по каналу ATR.