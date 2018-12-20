Радіо Свобода Daily: Суд не дозволив Насірову стягнути з лікаря Соколова мільйон гривень

Українські кораблі знову спробують пройти через Керченську протоку

Українські військові кораблі знову намагатимуться пройти через Керченську протоку, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю «BBC News Україна».

«Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму», – сказав Турчинов.

Він додав, що «з цим питанням не можна зволікати». Секретар РНБО зазначив, що українська сторона буде запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, «щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил».

Тим часом російські волонтери передали сімом українським військовим морякам, утримуваним у московському СІЗО «Лефортово», теплі речі, взуття та «трохи смачненького».

Насіров у суді вимагав від лікаря 1 мільйон гривень

Шевченківський районний суд Києва відмовив поновленому очільнику Державної фіскальної служби України Роману Насірову в позові до лікаря Максима Соколова, який свідчив у кримінальному провадженні щодо посадовця. Насіров вимагав від лікаря один мільйон гривень компенсації.

Лікар Максим Соколов – інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології імені академіка М. Д. Стражеска. НАБУ зверталося до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Насірова. Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді у справі посадовця.

«Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Паралельно адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини», – повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

США знімають санкції з компаній Дериспаски

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США проінформував американський Конгрес про намір зняти через 30 днів санкції з трьох компаній, пов’язаних із наближеним до російського президента Володимира Путіна олігархом Олегом Дерипаскою. Ідеться про компанії En + Group, «Русал» та «ЄвроСибЕнерго».

«OFAC визначив, що значні зміни в структурі та корпоративному управлінні дозволять їм (цим компаніям – ред.) відповідати критеріям вилучення зі списку. Російський олігарх Олег Дерипаска далі залишатиметься під санкціями, і його майно далі буде заблокованим», – ідеться в повідомленні.

Також офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти співробітників російських спецслужб Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, відомих як «Руслан Боширов» і «Олександр Петров».

Чи варто довіряти українській соціології напередодні виборів?

Дедалі ближче до виборів – дедалі більше різноманітних соціологічних досліджень щодо політичних настроїв серед українців. Захмарні рейтинги у найнеочікуваніших кандидатів у президенти та навпаки низькі показники у, здавалось б, популярних політиків? Відповідь криється у деталях – не всім рейтингам та не всім соціологічним групам варто довіряти.

Щоб уникнути соціологічних пасток, професійні соціологи радять дотримуватись кількох правил:

уважно придивлятися до репрезентативності вибірки соцдослідження;

перевіряти, чи публікує соціологічний центр результати опитувань у міжвиборчий період;

з'ясовувати, хто є замовником дослідження;

чи входить дослідницький центр до міжнародної асоціації ESOMAR.

Антирекорд по кору в Україні: чому і що робити?

За даними Міністерства охорони здоров’я України, із початку 2018 року в Україні на кір захворіли майже 50 тисяч людей, 16 осіб померли. І це найвищий показник захворюваності за всі роки незалежності. Хвороба продовжує ширитися тими областями, в яких рівень вакцинації найнижчий. Чому саме зараз в Україні найбільше захворювань на кір?І чому в Польщі кажуть, що це українці їм кір завезли? Про це у програмі «Свобода в деталях» розповів Віктор Ляшко – перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України

«Зелене світло» припиненню «пластикового забруднення»

Ватні вушні палички, пакети, соломки для напоїв, одноразові пластикові тарілки та інше столове приладдя – все це незабаром зникне на теренах Європейського союзу. Представники країн-членів співдружності та Європарламент дійшли згоди щодо повної заборони вже через кілька років одноразових пластикових виробів на території ЄС. Низка одноразових пластикових виробів, яким легко знайти заміну, буде заборонена вже до 2021 року. Водночас, до 2025 року країни європейського блоку будуть змушені налагодити переробку 90 відсотків пластикових пляшок, причому, фінансування на це надаватимуть компанії-виробники напоїв.

Мисліть екологічно, користуйтесь благами природи розумно!

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