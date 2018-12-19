Антирекорд по кору в Україні: чому і що робити?

Чому саме зараз в Україні найбільше захворювань на кір? Україна із 2008 року значно недовиконувала щеплення проти кору, краснухи і паротиту – рівень охоплення був 50-60%, інформує МОЗ. Кір – циклічна хвороба: виникає кожні 5 років, а кожні 10 років спалах буде ще більший, наголошує перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Віктор Ляшко. «Коли батьки на власні очі побачили, що це за хвороба, тоді розпочався попит на вакцинацію – в 2017 році ми вперше з 2008-го досягли охоплення щепленнями проти краснухи, кору, паротиту більш ніж 90%». Проблема із найвищою за роки незалежності захворюваністю на кір зараз, додає він, виникає через велику кількість дорослих, які не мають двох доз вакцинації в анамнезі.

Які області найбільше страждають від кору? За офіційними даними, найбільша захворюваність – у західноукраїнських областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська найбільше страждають від кору, але він є на території всіх областей. Краще прийти до сімейного лікаря, зробити щеплення і можна їхати на зимові канікули до цих областей, не позбавляючи себе радощів, каже Віктор Ляшко.

Який найпопулярніший міф щодо вакцинації? Найпоширеніший міф щодо вакцини проти краснухи, кору, паротиту спровокований лікарем, розповідає Віктор Ляшко. За його словами, колишній лікар Ендрю Вейкфілд сказав у 1998 році, що «провів дослідження» і ця «вакцина викликає аутизм». Це опублікував відомий та поважний журнал, вже після чого почали розбиратись, які «дослідження» він проводив. «Впродовж року з’ясували, що дослідження було сфабриковане, але інформаційне поширення вже не повернути. Пішли спростування, лікарська комісія відкликала ліцензію в цього лікаря, псевдонауковця. Але питання в тому, що досі ми продовжуємо спростовувати цей міф, що «вакцина викликає аутизм», – зауважує перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ.

Якщо вже захворіли, як лікуватися? Кір часто плутають із ГРВІ, симптоми схожі, в обох випадках – висока температура, лише при корі з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба), а також характерне запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь), продовжує Віктор Ляшко. «Вірус кору може викликати запалення мозкових оболонок – як спинного мозку, так і головного. Це тяжкі захворювання, які важко лікуються, в більшості випадків – в реанімації. Досить часто до вірусу приєднується бактеріальна інфекція, яка потребує антибіотикової терапії. Краще до цього не допускати, робити щеплення – там ослаблений вірус кору, який не викликає хвороби, а формує імунітет». Лікування проти кору не існує. Можна лише полегшити симптоми, які супроводжують хворобу. Треба звертатися до лікаря, бо є ризик ускладнень. Єдиний дієвий захист – це щеплення, наголошує представник Центру громадського здоров’я МОЗ. «Ті, хто пропонує перехворіти природнім шляхом для імунітету, по суті пропонують природній відбір. Не краще перехворіти заради природнього імунітету, варто прийти в реанімацію і побачити, що не краще». Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору, нагадують фахівці.

В Україні вірять в міфи щодо щеплень? Деякі міфи поширюють самі лікарі, деякі розповсюджуються через людей, які перестали боятися хвороб, про які вони давно не чули, каже Віктор Ляшко. «Батьки, які не бачать тривалий час проявів небезпечної хвороби, шукають якесь заспокійливе, аби не робити щеплень дітям. Щоб себе переконати, знаходять в інтернеті вал інформації, яка не є правдивою, суперечить здоровому глузду і науковим дослідженням, але їй вірять». Якби в Європейському союзі лікар відмовляв від вакцинації і про це дізналась професійна лікарська асоціація, в нього б забрали ліцензію, додає він.

Чому в Польщі кажуть, що це українці їм кір завезли? У Польщі теж спостерігаються захворювання на кір, але в них кілька сотень випадків за рік проти майже 50 тисяч в Україні. В них сформований колективний імунітет, бо не було таких перебоїв із охопленням щепленнями, наголошує представник Центру громадського здоров’я МОЗ. «В нас 10 років вакцинувалися 50-60%, в них – 98%. Колективний імунітет захищав тих, кого не можна було вакцинувати по протипоказаннях. Але якщо приїде хтось інфікований – він їх заразить. Тож ці випадки в них дійсно завезені: заразили кількох людей, але далі хвороба не поширюється».

Хіба за кордоном менше вірять міфам? Ні. Це світова тенденція і досить велика кількість людей забула про інфекції і про їхні жахливі наслідки, розповідає Віктор Ляшко. У розвинених країнах теж поширюються міфи, каже фахівець, але там діють і фінансові стимули: штрафи за відмову від вакцинації чи позбавлення пільг. Зараз і в Україні розглядають таку можливість – запровадження механізму притягнення до відповідальності за відмову від щеплення або стимулювання. «Плануємо з другого півріччя 2019 року тих лікарів, які підписали декларації, стимулювати додатково. Якщо вони будуть досягати охоплення щепленнями 98% серед прописаних, їм будуть платити мотиваційні доплати».

А якщо в лікарні кажуть, що немає вакцин? Вакцина наявна, жодних проблем із доступністю до щеплення не має бути, наголошує представник Центру громадського здоров’я МОЗ. «Якщо кажуть, що вакцини немає, треба звертатися до директора департаменту охорони здоров’я в області або вже до нас – в Центр громадського здоров’я за телефоном, вказаним на сайті. Вакцина є. Вона може бути тимчасово відсутня в кабінеті, але це пов’язано не з відсутністю вакцини, а з її розподілом».

Кому мають зробити щеплення безкоштовно? – дітям (від 1 до 18 років) «Планове щеплення паротиту роблять в 12 місяців і в 6 років. Якщо щеплення зроблені невчасно – це не означає, що не треба вакцинуватися. Треба прийти до лікаря – і він зробить індивідуальний графік». – дорослим, які мали контакт із хворим на кір «Рекомендовано 72 години після контакту, але якщо це буде 73 чи 78 годин – ніхто не відмовить. Якби не було спалаху, для дорослих щеплення не було б безкоштовним. Такі заходи були запроваджені, аби зменшити спалах». – групам професійного ризику: лікарям, військовослужбовцям, працівникам поліції та освітянам

І все ж таки, від вакцини можуть бути негативні наслідки? Протипоказання визначені в наказі Міністерства охорони здоров’я про календар щеплення і в інструкції виробника, розповідає гість Радіо Свобода. «Є протипоказання і є ускладнення – ми це визнаємо. Ведеться фармаконагляд. І в разі виявлення ускладнень, спеціальна комісія в регіонах з’ясовує, чи це пов’язано із вакциною, чи це пов’язано із технікою введення вакцини, чи з умовами зберігання. Якщо це пов’язано із вакциною, то її взагалі забороняють в обігу». Вірогідність ускладнень: підвищення температури і судоми – 1:3000, анафілаксія – 1:1000000, каже Віктор Ляшко. «Щеплюється величезна кількість людей. Питання несприятливих наслідків від вакцинації просто активно виходить в медіа, бо зараз кожна сторінка в соцмережах – це медіа. Дитині до року роблять 14 уколів – різних вакцин. І якби була така маса різних несприятливих подій, то українці тільки би про це і говорили».