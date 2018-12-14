Сучасні системи безпеки: чи змінюється служба в поліції?

Чи є ефект від системи відеоспостереження? В режимі онлайн всі камери не використовуються. Але системи розпізнавання номерів працюють, впроваджується подібне і щодо визначення обличчя, розповідає заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв. Такі системи успішно відпрацьовують в Донецькій області (Маріуполь), в Одесі, Чернігові, у Львові. «Відеоресурс перебуває на балансі міста, місто обслуговує і встановлює камери. Питання розташування камер узгоджує із Національною поліцією. В Києві більше 4 з половиною тисяч камер. Поліція має прямий доступ до відео контенту в режимі онлайн, тобто не треба формувати запит для його отримання», – пояснює Костянтин Бушуєв.

Стільки років вже говорять про ці камери, хіба не всюди ще встановили? Про реалізацію програми «Безпечне місто» можна знайти інформацію ще з 2012 року. Здавалося б, за цей час можна обладнати системами відеоспостереження всі проблемні місця. Заступник голови Нацполіції пояснює, що справа в ресурсах міст: раніше вони були не такими великими, бо не було децентралізації. «Зараз більше встановлюють камер, ніж раніше, і перелік цих міст додається постійно. Як приклад, Донецька область, де встановлення камер не обмежується Маріуполем, а відбувається і в районних центрах – в регіональних і місцевих бюджетах передбачені суми на встановлення камер у Костянтинівці, в Краматорську, і вони в цілому створюють систему безпеки по Донецькому регіону. Аналогічна ситуація в нас і в Київській області», – повідомляє він.

Чи можуть іноземні спецслужби мати доступ до камер в Україні? Це питання турбувало громадськість, коли почали з’являтися повідомлення, що з 2012 по 2015 роки камери відеоспостереження в Україні встановлювала компанія, яка робила те саме в Росії, а відповідно могла співпрацювати із їхніми правоохоронними структурами. Зараз ця компанія не виконує таких робіт на державне замовлення, запевняють в Нацполіції, але немає і гарантій, що спецслужби Росії не мають доступу до встановлених раніше камер. «Гарантувати нічого не можна, адже ми всі пам’ятаємо історію про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах. Точно можу сказати, що проведення закупівель і встановлення обладнання здійснюється із дотриманням умов санкційних списків. Тому сьогодні точно мова йде не про компанію «Аксон» щодо встановлення відеокамер. В цілому це питання кібербезпеки, якому ми приділяємо суттєву увагу», – розповідає Костянтин Бушуєв.

Кіберполіція захистить? Три роки тому такого департаменту не існувало. Тепер це відділ з двох категорій працівників: айтішників (яких в Нацполіції називають агентами) і співробітників, які забезпечують їхню діяльність. Заробітна плата в айтішників дещо вища за рядових працівників і вони мають потужний арсенал для протидії кіберзлочинам, зазначає заступник голови Національної поліції. «Це не хакери, які можуть безперешкодно рухатися глобальною мережею, але їхні навики та вміння, а також арсенал технічних засобів дають можливість протидіяти багатьом загрозам і російським хакерам в тому числі», – Костянтин Бушуєв.

Так у поліцейських тепер є камери при собі, вони весь час працюють? Не всі патрулі мають у використанні боді-камери. «Більшість патрульних поліцейських їх мають, в той же час для нарядів патрулів в невеличких містах і селах недостатньо ресурсу, аби забезпечити всіх камерами. Патрульна поліція функціонує більше, ніж в 30 містах – в основному це обласні центри та великі населені пункти», – розповідає гість «Свободи в деталях». Весь час працювати ці камери не можуть. Поліцейський зобов’язаний її включити при контакті із громадянином у випадку правозастосовуючої діяльності.

Які ще технічні новинки? Всі наряди мають планшетні логістичні пристрої, які долучені до системи єдиної дислокації і надають доступ до ресурсів Національної поліції. Ця новація була запроваджена у 2015 році, розповідає заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв. Завдяки новій системі вдалося уникнути впливу людського фактору при надходженні виклику на лінію «102». Дзвінок потрапляє в кол-центр Національної поліції, а далі діє електронна система. «Формується електронна картка події, в короткі строки, протягом хвилини, диспетчером, скеровується на відповідний наряд, який перебуває поблизу місця події, і цей наряд протягом 7 хвилин по місту, протягом 20 хвилин в районі або області має прибути до місця події. Ми уникли проблематики, якою були уражені деякі райони, коли від виклику до прибуття минали година, дві а подекуди і доба», – пояснює заступник голови Національної поліції. Те, що патрулі і сьогодні можуть довго реагувати, Бушуєв називає викликами, про які вони знають і реагують на них.

А що із новими автівками? Протягом двох останніх років парк публічної поліції оновився практично на 80%. Блок реагування транспортними засобами забезпечений, наголошує Костянтин Бушуєв. Аудит Національної поліції, який провела Рахункова палата, показав, що у неробочому стані перебувають понад 300 поліцейських автівок, 100 з яких відновленню не підлягає. «За наявності в патрульній поліції понад 1800 автомобілів, переважну більшість з яких вона отримала в 2015–2016 роках, кожна п'ята машина внаслідок дорожньо-транспортних пригод не експлуатується», – йдеться в звіті. Рахункова палата звертає увагу на рівень навичок водіння в поліцейських, в Нацполіції пояснюють це специфікою роботи та людським фактором. «Професія поліцейського – це професія із підвищеним ризиком, і дуже часто доводиться виконувати заходи із переслідування чи блокування. Людський фактор виключати неможна, не Шумахери ж всі за кермом. Це (розбиті автівки – ред.) не є проблемою, яка може вплинути на оперативність реагування», – відповідає заступник голови Національної поліції України.