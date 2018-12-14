Сучасні системи безпеки: чи змінюється служба в поліції?

Протягом трьох років в Україні працює Національна поліція замість старої міліції. За цей час з’явилися такі підрозділи як патрульна поліція, кіберполіція, поліція діалогу, поліція охорони. Чи стала служба в поліції більш сучасною?
Гість: Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції Костянтин
Дата публікації: 14.12.2018
В режимі онлайн всі камери не використовуються. Але системи розпізнавання номерів працюють, впроваджується подібне і щодо визначення обличчя, розповідає заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв. Такі системи успішно відпрацьовують в Донецькій області (Маріуполь), в Одесі, Чернігові, у Львові.
«Відеоресурс перебуває на балансі міста, місто обслуговує і встановлює камери. Питання розташування камер узгоджує із Національною поліцією. В Києві більше 4 з половиною тисяч камер. Поліція має прямий доступ до відео контенту в режимі онлайн, тобто не треба формувати запит для його отримання», – пояснює Костянтин Бушуєв.
Про реалізацію програми «Безпечне місто» можна знайти інформацію ще з 2012 року. Здавалося б, за цей час можна обладнати системами відеоспостереження всі проблемні місця. Заступник голови Нацполіції пояснює, що справа в ресурсах міст: раніше вони були не такими великими, бо не було децентралізації.
«Зараз більше встановлюють камер, ніж раніше, і перелік цих міст додається постійно. Як приклад, Донецька область, де встановлення камер не обмежується Маріуполем, а відбувається і в районних центрах – в регіональних і місцевих бюджетах передбачені суми на встановлення камер у Костянтинівці, в Краматорську, і вони в цілому створюють систему безпеки по Донецькому регіону. Аналогічна ситуація в нас і в Київській області», – повідомляє він.
Це питання турбувало громадськість, коли почали з’являтися повідомлення, що з 2012 по 2015 роки камери відеоспостереження в Україні встановлювала компанія, яка робила те саме в Росії, а відповідно могла співпрацювати із їхніми правоохоронними структурами.
Зараз ця компанія не виконує таких робіт на державне замовлення, запевняють в Нацполіції, але немає і гарантій, що спецслужби Росії не мають доступу до встановлених раніше камер.
«Гарантувати нічого не можна, адже ми всі пам’ятаємо історію про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах. Точно можу сказати, що проведення закупівель і встановлення обладнання здійснюється із дотриманням умов санкційних списків. Тому сьогодні точно мова йде не про компанію «Аксон» щодо встановлення відеокамер. В цілому це питання кібербезпеки, якому ми приділяємо суттєву увагу», – розповідає Костянтин Бушуєв.
Три роки тому такого департаменту не існувало. Тепер це відділ з двох категорій працівників: айтішників (яких в Нацполіції називають агентами) і співробітників, які забезпечують їхню діяльність.
Заробітна плата в айтішників дещо вища за рядових працівників і вони мають потужний арсенал для протидії кіберзлочинам, зазначає заступник голови Національної поліції.
«Це не хакери, які можуть безперешкодно рухатися глобальною мережею, але їхні навики та вміння, а також арсенал технічних засобів дають можливість протидіяти багатьом загрозам і російським хакерам в тому числі», – Костянтин Бушуєв.
Не всі патрулі мають у використанні боді-камери.
«Більшість патрульних поліцейських їх мають, в той же час для нарядів патрулів в невеличких містах і селах недостатньо ресурсу, аби забезпечити всіх камерами. Патрульна поліція функціонує більше, ніж в 30 містах – в основному це обласні центри та великі населені пункти», – розповідає гість «Свободи в деталях».
Весь час працювати ці камери не можуть. Поліцейський зобов’язаний її включити при контакті із громадянином у випадку правозастосовуючої діяльності.
Всі наряди мають планшетні логістичні пристрої, які долучені до системи єдиної дислокації і надають доступ до ресурсів Національної поліції. Ця новація була запроваджена у 2015 році, розповідає заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.
Завдяки новій системі вдалося уникнути впливу людського фактору при надходженні виклику на лінію «102». Дзвінок потрапляє в кол-центр Національної поліції, а далі діє електронна система.
«Формується електронна картка події, в короткі строки, протягом хвилини, диспетчером, скеровується на відповідний наряд, який перебуває поблизу місця події, і цей наряд протягом 7 хвилин по місту, протягом 20 хвилин в районі або області має прибути до місця події. Ми уникли проблематики, якою були уражені деякі райони, коли від виклику до прибуття минали година, дві а подекуди і доба», – пояснює заступник голови Національної поліції.
Те, що патрулі і сьогодні можуть довго реагувати, Бушуєв називає викликами, про які вони знають і реагують на них.
Протягом двох останніх років парк публічної поліції оновився практично на 80%. Блок реагування транспортними засобами забезпечений, наголошує Костянтин Бушуєв.
Аудит Національної поліції, який провела Рахункова палата, показав, що у неробочому стані перебувають понад 300 поліцейських автівок, 100 з яких відновленню не підлягає.
«За наявності в патрульній поліції понад 1800 автомобілів, переважну більшість з яких вона отримала в 2015–2016 роках, кожна п'ята машина внаслідок дорожньо-транспортних пригод не експлуатується», – йдеться в звіті.
Рахункова палата звертає увагу на рівень навичок водіння в поліцейських, в Нацполіції пояснюють це специфікою роботи та людським фактором.
«Професія поліцейського – це професія із підвищеним ризиком, і дуже часто доводиться виконувати заходи із переслідування чи блокування. Людський фактор виключати неможна, не Шумахери ж всі за кермом. Це (розбиті автівки – ред.) не є проблемою, яка може вплинути на оперативність реагування», – відповідає заступник голови Національної поліції України.
Поліцейський отримує зарплату на рівні середньої в Україні – 9-10 тисяч гривень. В 2019 році планують підвищення на рівні 20-30%. А ще будуть мотивувати залишатися в органах квартирами.
Поліцейський, який вирішив продовжити працювати після двох років служби, зможе взяти квартиру в іпотеку, а сплату відсотків візьме на себе держава. Це рішення уряду, яке почне працювати з 2019 року, зазначає гість програми.
«Угода передбачає тривалий термін – до 20 років. Крім цього є система заохочень, яка передбачає скорочення видатків на оплату після 5, 10, 15 і 20-річного терміну службу. Держава покриває в іпотечній установі частину зобов’язань і зменшує таким чином загальну суму виплат», – розповідає заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.