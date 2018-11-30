Електромобілі в Україні: підзарядка, обслуговування та перспективи

Навіщо потрібні такі пільги для електромобілів? Основна мета – сприяти покращенню екології, адже електрокари вважають екологічним видом транспорту. Саме завдяки скасуванню акцизу та ПДВ для електромобілів і вдалося досягти розширення ринку в Україні, зазначає голова правління громадської спілки «Асоціація учасників ринку електромобілів» Арсеній Абдураїмов. «Україна в цьому році зайняла третє місце в Європі за темпами розвитку ринку електротранспорту» Без стимулів та привілеїв розвиватися, конкурувати із бензиновими та дизельними автомомбілями, ринок електрокарів не здатен. «Зрозуміло, що таких поступок які дає Норвегія, Німеччина чи Китай, наша країна не може зробити, бо немає таких ресурсів. Але навіть просте скасування ПДВ та акцизу дає значний розвиток», – наголошує гість програми «Свобода в деталях».

А хіба утилізація електрокарів не шкодить довкіллю? Утилізація літієвих акумуляторів не є настільки проблематичною, запевняє Арсеній Абдураїмов. «Найбільш популярні акумулятори літієво-залізо-фосфатні. Залізо-фосфат добувають у природі відкритим способом і він не шкодить довкіллю, так само як і літій є предметом переробки, а нікель та кобальт – є дорогими матеріалами, які охоче переробляють», – пояснює Абдураїмов. Гість програми «Свобода в деталях» наводить у приклад досвід Китаю. «Ресурс акумуляторів в електротранспорті втрачається на 30%, а 70% ще залишаються. І в Китаї акумулятори, які відпрацювали в електротранспорті, використовують для вирівнювання енергетичних піків. Є китайські міста, в яких електротранспорт, такий як тролейбусі і трамваї, рухається за рахунок батарей, які до цього працювали в автобусах, і які заряджаються у нічний час за зниженим тарифом».

Де заряджати електромобілі в Україні? Інфраструктура для електромобілів в Україні уже досить розвинута, запевняє Арсеній Абдураїмов. Вона краща за білоруську чи польську, попри те, що державних коштів не інвестували у її розбудову. «У Києві зараз місць, де можна підзарядити електроавтомобіль у десятки разів більше, аніж заправних станцій. Щодо користування – справа звички, просто треба не забувати заряджатися. Через тиждень-два це входить до звички», – стверджує голова правління «Асоціація учасників ринку електромобілів». Дізнатися про такі пункти заправки можна в інтернеті, або встановити спеціальний додаток у телефоні. Один із таких сервісів, наприклад, PlugShare.Часто заряджають таку автівку і з вікна власної квартири, протягуючи електричні подовжувачі. Домашня розетка не може видати відразу необхідну потужність, тож час підзарядки довший. «Сучасний електромобіль можна зарядити за 20-30 хвилин до 100% і за останніми напрацюваннями в цій галузі із пробігом у 500-600 кілометрів», – зазначає Арсеній Абдураїмов.

Зарядка за ціною чашки кави – це реально? Реально, але залежить від того, де купувати каву і електроенергію. «У цій галузі немає регулювання. Якщо якийсь заклад зацікавлений у залученні людей, то встановлює безкоштовну зарядку. Якщо ж треба зарядитися швидко, то тут вже потрібне дороговартісне обладнання, і на таких станціях зарядка платна: от 0 до 8 гривень за один кіловат (залежить від цінової політики станції)», – розповідає гість програми. Якщо треба проїхати 100 кілометрів, то на найдорожчий заправці це обійдеться у 30 гривень, зазначає Арсеній Абдураїмов.

Що дорожче обслуговувати: бензинову чи електроавтівку? Електрокар дешевший в обслуговуванні, запевняє голова правління «Асоціація учасників ринку електромобілів». Сучасні системи діагностики в електрокарах набагато швидше виявляють потенційну поломку, а витратних матеріалів практично не існує – немає необхідності міняти повітряний фільтр, паливний фільтр, мастильний фільтр, немає необхідності міняти мастило. «В електроавтомобілях залишалась така сама ходова частина, тобто в редукторі так само є масло. На сьогодні редукційні синтетичні мастила дозволяють їх використовувати 10-20 років. Крім того, а електромобілі частин, які труться, набагато менше, тому немає чому зношуватися», – наголошує голова правління «Асоціація учасників ринку електромобілів».

Чи треба міняти акумулятор кожні 5 років? Арсеній Абдураїмов спростовує це твердження, але лише для сучасних акумуляторів. Зазначає, що їх можна використовувати без заміни 15-20 років. «Сучасні акумулятори розраховані на 3-5 тисяч зарядів-розрядів. Запас ходу мінімум близько 300 км, а зараз запускають у виробництво від 300 і вище кілометрів. То якщо помножити 300 км на 5 000 циклів, то отримаємо 1,5 мільйона кілометрів. В рік люди проїжджають близько 30 тисяч кілометрів, якщо активно пересуваються», – пояснює він.