Одинокі батьки в Україні: пільги, доплати та маніпуляції

Якщо жінка виховує дитину одна – вона матір-одиначка? Ні. Законодавство встановлює правила щодо надання такого статусу. «Матір-одиначка з точки зору законодавства, це коли батько дитини не відомий, або з якихось причин мати не контактує із ним. У свідоцтві про народження тоді або зовсім немає відомостей про батька, або батько записаний зі слів матері», – пояснює адвокат з сімейного права Ганна Цимейко. Батьками-одинаками стають також, коли помирає дружина або чоловік. У решті випадків, людина не має статусу і просто вважається такою, яка самостійно виховує дитину.

Які пільги мають люди зі статусом одиноких батьків? Є допомога на дитину для одиноких матерів чи батьків, яку виплачує держава. Щоб таку допомогу оформити треба звертатися до органів соціального захисту. Допомога надається на утримання дитини до 18 років, якщо ж дитина далі навчається у виші, то до 23 років. Немає різниці хто оформлює допомогу: батько чи матір. Є низка пільг у трудовому законодавстві. Серед них – додаткові щорічні відпустки до 10 днів, а якщо кілька дітей – до 17 днів. «Є категорія більш декларативних норм, які по факту не працюють. Наприклад, матір-одиначку не можуть звільнити з роботи, але всі розуміють, що підставу можна знайти завжди», – каже Ганна Цимейко. У житловому законодавстві прописано, що одинокі матері та батьки мають право першочергово отримувати житло від держави. «Це нереально. Я не зустрічала жодної такої людини, яка б отримала житло від держави цілком безкоштовно», – вважає адвокат.

Кількість одиноких батьків зростає через пільги? Зараз виплати допомоги на дитину одиноким матерям чи батькам мізерні і навряд чи можуть когось мотивувати не реєструвати шлюб і дитину, вважає адвокат. «Вираховується допомога одиноким матерям чи батькам так: беремо 100% прожиткового мінімуму для дитини (для дитини 6 років – це 1550 гривень), рахуємо сукупний дохід на сім’ю і ділимо на дві частини (на маму і дитину), чи на більше частин в залежності від кількості людей», – пояснює гостя програми «Свобода в деталях». Якщо, наприклад, виходить 1200 гривень на людину, то на одну дитину мати буде отримувати 350 гривень на місяць (1550 – 1200) від держави. «Вигоди» від розлучень, можливо, можуть бути тільки у контексті отримання субсидії на комунальні послуги. Сукупний дохід на родину зменшується, з’являється право на субсидію. «Зараз це перевіряють – ходять рейди які порівнюють скільки людей фактично проживає в квартирі і скільки задекларовано задля отримання субсидії. Жодні субсидії не варті того, щоб жити в незареєстрованому шлюбі. Дуже часто до мене звертаються через проблеми з майном, коли люди жили у незареєстрованому шлюбі», – наголошує Ганна Цимейко.

А якщо хтось з батьків незаконно отримає статус? Держава перевіряє правомірність надання допомоги на дитину одиноким матерям чи батькам. За неправомірне отримання допомоги призначають як штрафи, так і вдаються до суворіших методів покарання. Є вироки із позбавленням волі, щоправда, призначають умовні строки. Один з недавніх вироків у такій справі – за посиланням. Як повідомляють журналісти різних медіа, перевірки стосуються переважно тих випадків, по яких є інформація або від сусідів, або від колишніх друзів, або від рідних, з якими був конфлікт. Часто в цих випадках жінки отримують допомогу як одинокі матері, а при цьому або живуть із чоловіком без реєстрації шлюбу, або із батьком дитини, приховуючи це.

Якщо жінка вийде заміж, то втратить державні виплати? Вона може втратити виплати, але право на допомогу не втрачає. «Якщо одинока мати виходить заміж, то вона має право отримувати ці виплати якщо чоловік не усиновив її дітей, але розмір цієї допомоги – це вже питання сукупного доходу родини», – адвокат з сімейного права. Втім, навіть якщо вона не вийде заміж, але буде жити із чоловіком, який розділить із нею її витрати, то виплати теж мають припинитися. «Є норма закону, де зазначено, що якщо жінка веде спільне господарство із чоловіком, навіть якщо вони не одружені, то її можуть лишити статусу матері-одиначки», – пояснює Ганна Цимейко.