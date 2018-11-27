Одинокі батьки в Україні: пільги, доплати та маніпуляції

За 15 років в Україні більше, ніж у 20 разів збільшилася кількість матерів- одиначок. Такі дані наводив міністр соціальної політики Олександр Рева у 2017 році. Однією із причин цього, на думку міністра, є те, що за існуючої системи соціального забезпечення в країні не вигідно реєструвати шлюб.
Гість: Ганна Цимейко, адвокат зі сімейного права
Дата публікації: 27.11.2018
Ні. Законодавство встановлює правила щодо надання такого статусу.
«Матір-одиначка з точки зору законодавства, це коли батько дитини не відомий, або з якихось причин мати не контактує із ним. У свідоцтві про народження тоді або зовсім немає відомостей про батька, або батько записаний зі слів матері», – пояснює адвокат з сімейного права Ганна Цимейко.
Батьками-одинаками стають також, коли помирає дружина або чоловік.
У решті випадків, людина не має статусу і просто вважається такою, яка самостійно виховує дитину.
Є допомога на дитину для одиноких матерів чи батьків, яку виплачує держава. Щоб таку допомогу оформити треба звертатися до органів соціального захисту. Допомога надається на утримання дитини до 18 років, якщо ж дитина далі навчається у виші, то до 23 років. Немає різниці хто оформлює допомогу: батько чи матір.
Є низка пільг у трудовому законодавстві. Серед них – додаткові щорічні відпустки до 10 днів, а якщо кілька дітей – до 17 днів.
«Є категорія більш декларативних норм, які по факту не працюють. Наприклад, матір-одиначку не можуть звільнити з роботи, але всі розуміють, що підставу можна знайти завжди», – каже Ганна Цимейко.
У житловому законодавстві прописано, що одинокі матері та батьки мають право першочергово отримувати житло від держави.
«Це нереально. Я не зустрічала жодної такої людини, яка б отримала житло від держави цілком безкоштовно», – вважає адвокат.
Зараз виплати допомоги на дитину одиноким матерям чи батькам мізерні і навряд чи можуть когось мотивувати не реєструвати шлюб і дитину, вважає адвокат.
«Вираховується допомога одиноким матерям чи батькам так: беремо 100% прожиткового мінімуму для дитини (для дитини 6 років – це 1550 гривень), рахуємо сукупний дохід на сім’ю і ділимо на дві частини (на маму і дитину), чи на більше частин в залежності від кількості людей», – пояснює гостя програми «Свобода в деталях».
Якщо, наприклад, виходить 1200 гривень на людину, то на одну дитину мати буде отримувати 350 гривень на місяць (1550 – 1200) від держави.
«Вигоди» від розлучень, можливо, можуть бути тільки у контексті отримання субсидії на комунальні послуги. Сукупний дохід на родину зменшується, з’являється право на субсидію.
«Зараз це перевіряють – ходять рейди які порівнюють скільки людей фактично проживає в квартирі і скільки задекларовано задля отримання субсидії. Жодні субсидії не варті того, щоб жити в незареєстрованому шлюбі. Дуже часто до мене звертаються через проблеми з майном, коли люди жили у незареєстрованому шлюбі», – наголошує Ганна Цимейко.
Держава перевіряє правомірність надання допомоги на дитину одиноким матерям чи батькам. За неправомірне отримання допомоги призначають як штрафи, так і вдаються до суворіших методів покарання. Є вироки із позбавленням волі, щоправда, призначають умовні строки. Один з недавніх вироків у такій справі – за посиланням.
Як повідомляють журналісти різних медіа, перевірки стосуються переважно тих випадків, по яких є інформація або від сусідів, або від колишніх друзів, або від рідних, з якими був конфлікт. Часто в цих випадках жінки отримують допомогу як одинокі матері, а при цьому або живуть із чоловіком без реєстрації шлюбу, або із батьком дитини, приховуючи це.
Вона може втратити виплати, але право на допомогу не втрачає.
«Якщо одинока мати виходить заміж, то вона має право отримувати ці виплати якщо чоловік не усиновив її дітей, але розмір цієї допомоги – це вже питання сукупного доходу родини», – адвокат з сімейного права.
Втім, навіть якщо вона не вийде заміж, але буде жити із чоловіком, який розділить із нею її витрати, то виплати теж мають припинитися.
«Є норма закону, де зазначено, що якщо жінка веде спільне господарство із чоловіком, навіть якщо вони не одружені, то її можуть лишити статусу матері-одиначки», – пояснює Ганна Цимейко.
Мати-одиначка – це мати яка народила дитину і батько якої невідомий.
«Є законодавчий акт, який передбачає, що такі матері можуть отримувати аліменти, але від держави. Ці суми вираховуються так само виходячи із сукупного доходу на сім’ю, тож якщо мати заробляє певні кошти, можливо навіть нічого і не отримує», – зауважує гостя програми «Свобода в деталях».
Втім, матір-одиначка, якщо знає хто є батьком дитини, може вимагати аліментів від нього, навіть якщо не записала чоловіка у свідоцтво про народження.
«Для цього треба подати позов про визнання батьківства. Призначається експертиза, подаються докази щодо спільного проживання чи спільні фотографії, листування будь що», – пояснює адвокат.
Із новим законодавством по аліментах, жінки стали більш захищеними. Є випадки, коли і чоловіки подають на аліменти, в разі якщо дитина залишилася із батьком.
«Закон працює, чоловіки намагаються активно гасити свої борги по аліментах, бо їх позбавляють права керування автомобілем чи арештовують майно, забороняють виїзд закордон. Якщо не сплачує тривалий час, дружина може звернутися до правоохоронних органів для притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за несплату аліментів, наростає пеня і накладаються великі штрафи – за рік заборгованості у сумі 50% від боргу», – наголошує Ганна Цимейко.