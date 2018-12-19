Російська «армія мурах» передала теплі речі та харчі українським морякам у СІЗО Москви

Російські волонтери передали 19 грудня сімом українським військовим морякам, утримуваним у московському СІЗО «Лефортово», теплі речі, взуття та «трохи смачненького». Про це повідомила у Facebook активістка Вікторія Івлєва, яка назвала своїх однодумців «армією мурах».

«Ми б передали і більше зимового одягу, тим більше, що зібрані вами, дорогі громадяни, гроші ще не вичерпалися, але, на жаль, інші адвокати не прислали нам розмірів і потреб, а деякі адвокати з незалежних від них причин начебто досі не потрапили до своїх підзахисних», – вказала Івлєва.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.