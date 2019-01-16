Насіров приніс у ЦВК документи для участі у виборах президента

Відновлений на посаді голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров приніс до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Він балотується як самовисуванець.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на цій посаді. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко тоді ж заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень.

Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.