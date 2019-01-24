Захист Насірова клопотав про дозвіл на його виїзд до Давосу – САП

Адвокати екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова просили суд дозволити йому поїхати на Всесвітній економічний форум у Давосі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, таке клопотання захист подав 23 січня на черговому засіданні по суті справи, в якій Насіров виступає обвинувачуваним.

«Стороною захисту у судовому засіданні подано клопотання про повернення обвинуваченому паспорту для виїзду за кордон, мотивуючи це «запрошенням для участі у Всесвітньому економічному формі в місті Давосі Швейцарської Конфедерації як кандидата в Президенти України, суспільного та політичного лідера», – цитують у САП клопотання адвокатів.

За даними прокуратури, адвокати не надали інформації про те, хто саме запросив Насірова до Давосу. Суддя відмовився задовольнити клопотання.

«Через обмежений час судового засідання, який зумовлений у тому числі тривалим розглядом заявленого клопотання та режимом роботи суду, прокурорами зачитано лише 16 сторінок обвинувального акту, а усього – 435 з 774 сторінок», – повідомляють у САП.

Наступне судове засідання у справі очікується 29 січня 2019 року.

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За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень.

Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.