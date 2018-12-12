Радіо Свобода Daily: Насіров повернувся на посаду та ще й отримає 183 тисячі гривень від ДФС

Насіров знову на посаді

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Більше того, суд визначив суму компенсації Насірову за «час вимушеного прогулу»: «Стягнути з Державної фіскальної служби на користь Насірова Романа Михайловича суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки».

«Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», – повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій.

Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Насірова на посаді голови ДФСУ, заявив народний депутат із фракції БПП, представник уряду в парламенті Вадим Денисенко.

Ми зібрали перші реакції соцмереж на тріумфальне повернення Романа Насірова на посаду. А також нагадуємо вам про розслідування програми «Схеми» під назвою «Роман з паспортами»

«Корупційний» реванш: 10 пасток для України

Україна зробила дуже багато на шляху приборкання корупції, визнають і західні посадовці й експерти, і представники створених за останні роки українських антикорупційних органів. Утім, ризики «корупційного реваншу» та вихолощення боротьби з корупцією є високими як ніколи, з цим погоджуються ті ж посадовці та експерти. Спираючись на висловлені ними оцінки ситуації, Радіо Свобода сформулювало «першу десятку» ризиків для України у царині протидії корупції.

Як мала б виглядати мапа Донбасу за Мінськими угодами

Нинішня фактична лінія зіткнення у зоні бойових дій на сході України наполовину не збігається з лінією зіткнення, визначеною Мінськими домовленостями, заявив на конференції в Києві представник України у Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах Євген Марчук. Позаяк лінія зіткнення з часів «Мінська-2» не зазнала суттєвих змін, але все ж видозмінилася, Радіо Свобода показує, якою б мала бути мапа на Донбасі, згідно домовленостей, і якою вона є нині. Куди рухаються українські військові й чи виконала Росія свої зобов’язання?

Інвентаризація договірно-правової бази з Росією

Президент України Петро Порошенко зажадав від уряду створити орган, який формуватиме претензії до Росії за «заподіяні збройною агресією збитки». «Від МЗС вимагаю завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з РФ. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод. Так само вимагаю від Кабінету міністрів термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки», – зазначив Петро Порошенко. Чи відповість Росія за те, що робить проти України всі ці понад 4 роки і чи допоможе у цьому така «інвентаризація», ініційована Петром Порошенком говорили у програмі «Ваша Свобода».

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Далі стисло.

Європейська комісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 мільйонів євро

Кримського адвоката Еміля Курбедінова звільнили після п’ятиденного тримання в ізоляторі тимчасового тримання в місті Сімферополі. Тепер він збирається поїхати в Москву, щоб захищати одного з захоплених українських моряків – Богдана Небилицю.

Тим часом російський адвокат Микола Полозов вже зустрівся зі своїм підзахисним, захопленим біля берегів анексованого Криму українським військовим моряком, капітаном 2-го рангу з українського військового катера «Бердянськ» Денисом Гриценком. Гриценко перебуває в «хорошому фізичному і моральному стані», повідомив адвокат

У російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 14 років колонії суворого режиму колишнього офіцера (капітана 2-го рангу запасу) Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка, обвинуваченого в «державній зраді на користь України».

Міжнародний проект OpenStreetMap, який збирає та поширює загальнодоступні геопросторові дані, скасував ухвалене в листопаді рішення звузити кордони України на своїх картах, не позначаючи окупований Крим частиною української території.

Розкіш підконтрольних Росії чиновників Криму

Підконтрольна Росії влада окупованого українського Криму, яка часто говорить про необхідність боротьби із «західними цінностями», не гребує користуватися плодами європейських та американських виробників. Підконтрольних Кремлю чиновників нерідко «ловлять» з аксесуарами та в одязі дорогих брендів. Про любителів суконь і прикрас вартістю в кілька «офіційних» кримських зарплат читайте в цьому матеріалі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Дівчата зрізають коси»

Український інститут національної пам’яті презентував у Києві книгу «Дівчата зрізають коси» – це спогади 25 жінок-військових, які стали на захист України від російської військової агресії на Донбасі. Кожна з них пішла на фронт, бо відчула, що має боронити рідну землю. Для багатьох найстрашнішим елементом війни виявились не обстріли чи відсутність комфортних умов, а втрата бойових побратимів, яких не змогли врятувати. Ми ж пропонуємо на завершення переглянути фотогалерею про цих неймовірних 25 жінок.

Захищайте те, у що вірите та любите!

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