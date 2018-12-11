У Росії за «зраду на користь України» засудили капітана запасу Леоніда Пархоменка

У російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 14 років колонії суворого режиму колишнього офіцера (капітана 2-го рангу запасу) Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка, обвинуваченого в «державній зраді на користь України». Про це повідомив журналіст Владислав Рязанцев.

«Процес відбувався повністю в закритому режимі, вину Пархоменко не визнавав», – написав він у Facebook.

Цю інформацію підтверджують контрольовані Росією кримські ЗМІ. За інформацією агенції «Крыминформ», Пархоменка також позбавили військового звання.

Колишнього офіцера Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка затримали в листопаді 2016 року в окупованому Севастополі. За версією ФСБ, Пархоменко за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України збирав і передавав відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.

Українська сторона спростувала, що затриманий севастополець шпигував на користь Києва. Тодішній спікер Міноборони України Андрій Лисенко заявив, що його відомству нічого не відомо про цю людину.

У Чорноморському флоті Росії заявили, що Леонід Пархоменко справді проходив у них службу, але був звільнений у запас ще в 2005 році.