Мисливці за брендами: розкішні вбрання, сумки та машини підконтрольних Росії чиновників Криму

Підконтрольна Росії влада окупованого українського Криму, яка часто говорить про необхідність боротьби із «західними цінностями», не гребує користуватися плодами європейських та американських виробників. Підконтрольних Кремлю чиновників нерідко «ловлять» з аксесуарами та в одязі дорогих брендів. Про любителів суконь і прикрас вартістю в кілька «офіційних» кримських зарплат читайте в цьому матеріалі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Ті чи інші розкішні речі можна побачити на багатьох представниках підконтрольної Росії влади Криму. Незважаючи на санкції, вони часто з'являються в кримському уряді та парламенті у дорогих костюмах, годинниках, окулярах та інших аксесуарах. Про походження й вартість цих речей, як правило, стає відомо завдяки уважним активістам і журналістам.

Останній приклад любові до західних брендів продемонструвала російський «сенатор» від Криму Ольга Ковітіді. Кримчани активно обговорюють у соцмережах її вбрання, дуже схоже на один із предметів колекції американського бренду.

Жакет від американців?

Російський громадський активіст Володимир Гарначук звернув увагу на жакет Ольги Ковітіді, в якому вона відвідує ефіри російського телебачення. Характерний декор жакета дуже нагадує роботу американської фірми Ralph Lauren.

На сайті московського ЦУМу цей жакет продається за 182,5 тисячі рублів (майже 76 тисяч гривень ‒ ред.).

З опису виходить, що це вовняний жакет з ґудзиками з металу кольору античної міді, з геральдичним візерунком ‒ з торішньої осінньо-зимової колекції.

Щоправда, в російських інтернет-магазинах такий жакет можна купити набагато дешевше. Зараз разом зі знижкою його пропонують за 16,5 тисяч рублів (близько 6800 гривень ‒ ред.).

У цьому жакеті Ольга Ковідіті в березні цього року розповідала фейкову історію «про зґвалтовану дівчинку на Донбасі» в ефірі російського телеканалу.

У соцмережах кримчани, обговорюючи її вбрання, дивуються, навіщо витрачати на нього стільки грошей. На тлі того, що Ковітіді голосувала за підвищення пенсійного віку в Росії, її брендовий одяг Володимир Гарначук називає «бенкетом під час чуми».

«Жакетик сенатора-патріотки від Криму Ольга Ковітіді ‒ це 37 кримських пенсій або 20 кримських прожиткових мінімумів. Закуповуватися в магазині «Ввічливі люди» для сенатора з півострова, мабуть, не статусно. Ухвалюючи грабіжницьку пенсійну реформу, наші сенатори водночас влаштовують ярмарок марнославства, орієнтуючись на пані Матвієнко (голова Ради федерації Росії ‒ ред.), відому своєю любов'ю до дуже дорогих діамантів і елітних брендів одягу», ‒ зазначає він.

Чи справді цей жакет зроблений американською фірмою Ralph Lauren, чи Ольга Ковітіді носить підробку, нам з'ясувати не вдалося. Вона не відповіла на наші дзвінки.

Чоловічий «Ролекс» Поклонської

Неодноразово показувала любов до брендових речей «депутат Держдуми Росії від Криму» Наталія Поклонська. Спочатку в 2016 році російські журналісти помітили її в Держдумі з сумкою від італійського будинку моди Fendi з чорної шкіри. Бренд видала бирка з логотипом. Її вартість в інтернет-магазинах стартує від 120 тисяч російських рублів (майже 2 тисячі доларів).

А через рік, у 2017-му, в неї на руці помітили годинник швейцарської марки Rolex.

В інтернеті такі коштують від 4,5 до 6,3 тисячі доларів.

Продавці зазначають, що це чоловіча модель годинника.

Свої дорогі аксесуари вона вважала за краще публічно не обговорювати й не стала коментувати їх.

Сукня за 200 тисяч рублів

На початку 2017 року в окупованому Криму обговорювали розкішне життя Таміли Омерової ‒ дівчини (тепер уже дружини) на той момент підконтрольного Росії в.о. начальника «Служби автодоріг Криму» Ігоря Кравченка. Вона публікувала в соцмережах фото з відпочинку в дорогих готелях Криму, речей та аксесуарів від дорогих європейських брендів зі словами подяки коханому за увагу.

В арсеналі Омерової на той момент були сумочка від італійського бренду Dolce&Gabbana більш ніж за 100 тисяч рублів (понад 41 тисяча гривень ‒ ред.), сумка італійського бренду Valentino за 157 тисяч рублів (65 тисяч гривень ‒ ред.) і сукня французької марки Balmain вартістю майже 200 тисяч рублів (приблизно 83 тисячі гривень ‒ ред.), а також персні французького ювелірного дому Cartier вартістю близько 1,5 тисячі євро.

Кравченко повідомив журналістам, що ці речі не є подарунками від нього, що їх купує сама Омерова, оскільки має свій магазин.

Незабаром після цієї історії Кравченко залишив свою посаду в кримському «уряді».

«Майбах» для «КримТЕЦ»

Часто кримські «чиновники» витрачають на розкішні покупки не тільки свої, але й бюджетні кошти. Торік, наприклад, у компанії «КримТЕЦ», що постачає півострів електрикою, орендували на рік для своїх потреб Mercedes-Benz S 500 Maybach представницького класу.

Він «начинений» шкіряним салоном, активною системою утримання смуги руху, спортивним триспицевим кермом з підігрівом, обробкою шкірою та деревом, мультиконтурними задніми сидіннями з функцією масажу та багатьма іншими функціями.

Вартість автомобіля в російських автосалонах становить 9,5 мільйонів рублів (майже 4 мільйони гривень ‒ ред.).

Його оренду на російському ринку оцінюють у 1,5 тисячі рублів на годину. А ось для «КримТЕЦ» «Мерседес» погодилися надати в оренду лише за 120 тисяч рублів на рік (10 тисяч рублів на місяць).

Як тоді з'ясували Крим.Реалії, автомобіль належав фірмі головного акціонера «КримТЕЦ» Петра Нідзельського. І, по суті, він орендував автомобіль у самого себе, оплачуючи це бюджетними коштами.

За інформацією російського порталу держзакупівель, у різних «кримських відомствах» теж люблять брендові автомобілі й щороку закуповують для своїх потреб «Мерседеси», «Тойоти» та інші моделі закордонного автопрому.

«Айфон» для російських стандартів

А ось у «Кримському регіональному центрі стандартизації, метрології та випробувань», який є підрозділом Росстандарту, віддають перевагу американській техніці. У квітні цього року у відомстві купили смартфон Iphone Apple для своїх потреб за 162,8 тисячі рублів (майже 68 тисяч гривень ‒ ред.).

На цю суму «центр стандартизації» забезпечили смартфоном сріблястого кольору з об'ємом пам'яті 256 гігабайтів та аксесуарами до нього ‒ захисним 3D-склом і протиударним чохлом. Для яких цілей «чиновники» придбали цей телефон, у документації не зазначено.

Подібними моделями американських телефонів користуються багато підконтрольних Кремлю кримських та російських чиновників.