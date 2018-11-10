«Це сигнал усім, хто намагається нажитися від окупованого майна» – експерт про нові санкції проти Росії

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Олена Снігир, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України; Олег Пендзин, експерт українського Економічного дискусійного клубу; Андрій Окара, політичний експерт.

8 листопада Міністерство фінансів США оприлюднило новий санкційний список через події в окупованому Росією Криму та на Донбасі. До списку потрапили дев’ять юридичних і троє фізичних осіб. Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що нові фінансові санкції вперше на офіційному рівні визнають, що Росія має повний контроль над ситуацією на окупованій частині сходу України.

Віталій Портников: Пане Бєлєсков, це – ще кілька осіб, ще кілька фірм. Наскільки це реально позначається на російських діях? Таке враження, що Росія з санкціями живе і живе.

Це чіткий сигнал усім, хто задіяний в процесі інтеграції окупованого Криму до Росії

​Микола Бєлєсков: До санкцій, які були накладені у 2014 році, російська економіка пристосувалася. Вона перейшла той період і навіть демонструє невелике зростання у рамках 1,5-1,8% ВВП. Але я не применшував би роль і значення цих санкцій. Санкції, які були запроваджені вчора, не несуть значної шкоди економіці Росії, але юридичним і фізичним особам, які опинилися у списку, не просто даний чіткий сигнал, треба розуміти, що ніякий комерційний контракт, комерційні операції, особливо з залученням іноземних компаній – їм тепер можна і не мріяти про це.

Так само кожна фінансова російська установа, яка не перебуває під санкціями, але має певну взаємодію з Заходом, буде шарахатися від цих структур. І це чіткий сигнал усім, хто задіяний у процесі інтеграції окупованого Криму до Російської Федерації. Санкції направлені на максимальне сповільнення цього процесу. Це гарний сигнал усім, хто намагається нажитися від окупованого майна.

Три санаторії, щодо яких були накладені санкції – їх цього року російська окупаційна влада продала невідомо кому. У цьому розумінні – це гарний сигнал. Але в широкому – ці санкції, як і ті, які очікуємо наприкінці листопада щодо порушення Росією закону 1991 року щодо незастосування зброї масового знищення, не матимуть того ефекту, якого ми хотіли очікувати. Маємо дещо суперечливу картину.

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Китайські банки також відмовляються працювати з цими компаніями. Бояться потрапити під американські санкції

Американські санкції працюють. Наприклад, московська біржа повністю відмовилася співпрацювати з компаніями, які обклали санкціями у квітні. Китайські банки також відмовляються працювати з цими компаніями. Вони взагалі відмовляються розбиратися, чи ця компанія під санкціями, чи не під санкціями. Обсяги взаємодії не такі критичні, але китайські структури бояться потрапити під американські санкції. Санкції все одно діють, вони створюють ризики. Або, наприклад, коли постало питання отримання частки компанії «Яндекс» під контроль російськими держструктурами, наприклад «Сбербанком», акції «Яндекса» відразу впали. Тобто це створює ризики. Не можна сказати, що вони не працюють, але не так, як нам цього хотілося б.

– Пані Снігир, з самого початку анексії Криму вважалося, що санкції за цю анексію – це, швидше, жест, ніж реальні проблеми, які можуть виникнути в російської економіки. Коли ці списки розширюються і розширюються, вони перейшли через кордон жестів, як ви вважаєте?

США систематично і послідовно затягують санкційний вузол на шиї російської економіки

​Олена Снігир: Це (санкції – ред.) поки що залишається на рівні жесту. Це просто сигнал від США Кремлю, що політика США щодо Криму не змінюється. І політика США щодо поведінки Росії в Європі і стосовно України не змінюється. Нехай це точкові санкції, нехай це санкції, які здаються такими...

Що таке завод шампанських вин, який виробляє «Новий світ»? (І завод, і компанія, яка його придбала, потрапили під санкції – ред.) Хіба «Новий світ» продається в США? Ні. Але це демонстрація послідовності. Окрім цього заводу ці санкції розповсюджуються і на інтереси російських бізнесменів, які мають бізнес в Криму. Вони демонструють: бізнес в Криму – це токсично.

США систематично і послідовно затягують санкційний вузол на шиї російської економіки. Якщо у січні з санкцій сміялися росіяни, то зараз вже той же російський нафтовий сектор задумується, що цілком можливо, що наступний пакет санкцій стосуватиметься і його. Російські нафтові гіганти «Роснефть», «Газпром Нефть», «Сургутнефтегаз» вже проговорюють зі західними партнерами можливі санкційні ризики і переведення розрахунків з долара в євро.

США розширюють санкційний спектр настільки, щоб завдати потужного економічного удару, який може призвести до зміни політичної позиції російського керівництва

Крок за кроком санкції викликають наростаючий ефект. США обрали таку стратегію – використовують санкційний механізм, але дуже обережно, намагаються в першу чергу не зашкодити своїм інтересам, інтересам європейських союзників і глобальній економіці. Російська економіка на відміну від економік Ірану і Північної Кореї інтегрована у глобальну економіку. Просто так спровокувати світову економічну кризу США не можуть. США розширюють санкційний спектр настільки, щоб завдати потужного економічного удару, який може призвести до зміни політичної позиції російського керівництва.

– Коли говорять, що санкції якось б’ють по Росії, мені здається іноді, що Росія своєю політикою абсолютної неповаги до партнерів, навіть якщо це і союзники, сама себе більше знищує, ніж її знищують.

Пане Пендзин, ви погоджуєтеся з тим, що це насамперед політичні санкції, що економічно вони поки що не можуть дати можливості Російській Федерації подумати про те, що вона щось робить не так?

Олег Пендзин: Ті персональні санкції проти юридичних осіб, які здійснюються, носять суто політичні ознаки. Тільки один тип санкцій може достатньо серйозно вплинути на економіку будь-якої країни, зокрема російської – це секторальні санкції. Наприклад, банківського сектору, енергетичного. Тоді це є достатньо серйозним, відчутним елементом, щоб вплинути на ті чи інші країни. У зворотному випадку все це носить косметичний політичний характер.

– Пане Окара, як ви вважаєте, Росія призвичаїлася до санкцій?

Насправді, наскільки санкції допомагають російській економіці, наскільки, навпаки, її гальмують – це складне і неоднозначне питання

​Андрій Окара: Росія намагається призвичаїтися до санкцій. У Росії постійно пропаганда говорить, що «нас б’ють, а ми міцнішаємо» і взагалі «дайте побільше санкцій, бо завдяки санкціям в Росії запрацювало сільське господарство, імпортозаміщення, економіка стала максимально незалежною від інших економік».

Насправді, наскільки санкції допомагають російській економіці, наскільки, навпаки, її гальмують – це дуже складне і неоднозначне питання.

Наприклад, у сільському господарстві, зокрема у виробництві помідорів, нескладної технологічної продукції, яка в Росії росте в природних умовах, то є позитивні зрушення. Але у виробництві сирів, більш складної продукції, як виявилося, Росія, принаймні це було для пересічних людей несподіванкою, досить слабка держава.

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