Російські нафтові компанії тиснуть на західних партнерів через санкції – Reuters

Найбільші енергетичні компанії Росії тиснуть на західні компанії, які закуповують в них нафту, щоб уникнути збитків через санкції США, повідомляє новинна агенція Reuters із посиланням на джерела в цій галузі.

За повідомленням видання, російські підприємства вимагають в покупців розраховуватись євро, а не доларами, і прописувати пункти про виплати за неустойку в контрактах.

Як стверджують жуналісти, переговори західних компаній із російськими партнерами «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз» щодо умов контрактів з продажу нафти на 2019 рік протягом останніх тижнів видалися «незвично жорсткими».

Схожі повідомлення надходять і щодо російської компанії «Роснафта». За даними Reuters, «Роснафта» вимагає від західних покупців нафти платити штрафи з 2019 року, якщо вони не зможуть оплатити постачання нафти у зв’язку з санкціями.

Читайте також: Порошенко: розширення санкцій США проти Росії є «чітким сигналом»​

«Це частина одного тренду – російська нафтова індустрія працює над тим, щоб знизити ризики від нових санкцій. Покупці, своєю чергою, заперечують, що не можуть взяти ці ризики на себе. Тож ми шукаємо компромісів», – сказав журналістам представник західної компанії-нафтотрейдера, чиє ім’я не розкривається, оскільки перемови є конфіденційними.

Міністерство фінансів США 8 листопада оприлюднило новий санкційний список проти фізичних та юридичних осіб через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!