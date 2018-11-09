Порошенко: розширення санкцій США проти Росії є «чітким сигналом»

Президент України Петро Порошенко привітав розширення Сполученими Штатами санкцій проти юридичних та фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної цілісності України в Криму та на Донбасі.

«Чіткий сигнал – всі, хто причетний до злочинної окупації українського півострова та гібридної агресії на Донбасі, не уникнуть відповідальності. Думаю, що і наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад», – наголосив Порошенко в соцмережах.

Міністерство фінансів США 8 листопада оприлюднило новий санкційний список проти фізичних та юридичних осіб через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

Під санкції потрапили кримські санаторії «Ай-Петрі», «Дюльбер», «Місхор», комплекс відпочинку «Мрія». Також у санкційному списку компанії «Кримтеплоелектроцентраль», «Гарант-СВ», «Управлінська компанія інфраструктурних проектів», «Південний проект» і підконтрольне бойовикам «ЛНР» «Міністерство державної безпеки».

Серед фізичних осіб під санкції потрапив колишній співробітник Служби безпеки України Андрій Сушко, який зараз працює на Федеральну службу безпеки Росії, «заступник міністра державної безпеки ЛНР» Олександр Басов та російський генерал Володимир Зарицький, який з 2001 д 2010 року очолював ракетні війська й артилерію Росії.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.

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