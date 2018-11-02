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02 Листопад 2018, Київ 07:46
Новини | Економіка

Ціна нафти впала до найнижчого з середини серпня рівня

Аналітики пов'язують цю тенденцію з переходом нафтовидобувних країн до режиму «кожен качає, скільки зможе»

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Котирування нафти еталонного сорту Brent за результатами торгів 1 листопада впали до найнижчого із другої декади серпня рівня – менш як 73 долари за барель. На цьому рівні ціна перебуває на початку нової доби.

Аналітики пов'язують цю тенденцію з переходом нафтовидобувних країн до режиму «кожен качає, скільки зможе». В очікуванні запровадження санкцій проти Ірану видобуток наростили Саудівська Аравія та інші країни нафтового картелю ОПЕК, Росія та США. Виняток із цього ряду становить лише власне Іран, який готується до роботи в режимі санкцій, а також Венесуела – через внутрішні економічні проблеми цієї країни.

Санкції США щодо Ірану наберуть чинності 5 листопада. Але деякі країни зможуть продовжувати імпортувати іракську нафту, повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон. Він підкреслив, що США прагнуть чинити максимальний тиск на Іран, але не бажають нашкодити своїм друзям.

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