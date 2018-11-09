Котирування нафти впали до мінімуму за 8 місяців

Котирування нафти еталонного сорту Brent зранку 9 листопада впали до мінімуму за вісім місяців. Станом на 12:50 за Києвом ціна впала до 69 доларів 50 центів за барель.

У 2018 році на початку березня котирування становили близько 65 доларів і стрімко зростали, уже на початку травня ціна зросла до понад 75 доларів, а жовтневий пік сягнув рівня понад 85 доларів за барель.

Нинішнє падіння аналітики пов’язують зі збігом кількох чинників. По-перше, відсутність домінування однієї партії в Конгресі США за результатами виборів 6 листопада вони вважають провісником скорочення темпів зростання американської економіки. По-друге, санкції США щодо іранської економіки зачепили не весь нафтогазовий сектор, вісім країн-споживачів отримали від Вашингтона відтермінування реалізації обмежень. По-третє, у США, найбільшій економіці світу, вже майже два місяці зростають і запаси, і видобуток сировини, а Росія, яка цього року встановила новий рекорд видобутку нафти (на рівні 11,4 мільйона барелів на день), відмовляється обговорювати із нафтовим картелем ОПЕК скорочення видобутку.

На втрати на ринку нафти вже відреагували ключові російські індикатори. Біржовий індекс РТС втрачає на сесії 9 листопада понад 2,5%, а російська валюта вперше за кілька місяців впала до рівня понад 67 рублів за долар.

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