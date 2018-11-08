«Відбувається зміна іміджу» – Гармаш про так звані «вибори» на окупованій частині Донбасу

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Гармаш, голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу; Роман Цимбалюк, кореспондент УНІАН у Москві.

Так звані «вибори» на окупованій частині Донбасу заплановані на 11 листопада. «Вибори» ці підтримує Росія. А Сполучені Штати Америки закликають їх бойкотувати. Україна ж через ці псевдовибори розраховує на посилення санкцій проти Російської Федерації.

Віталій Портников: Пане Гармаш, так звані «вибори» на Донбасі – це порушення Мінських угод. Не треба це навіть пояснювати...

Москва вибудовує всю стратегію навколо Донбасу, що це – «громадянський конфлікт», і Україна повинна сама його вирішувати, проводячи прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР». Для цього і проводяться ці «вибори»

​Сергій Гармаш (переклад): Це не порушення Мінських угод. Місцеві вибори можуть відбуватися за українським законодавством, тобто голів районів, голів рад. Ми не визнаємо «ДНР» і «ЛНР», відповідно не можемо і визнавати «вибори» в «ЛНР» і «ДНР». Це є порушенням духу Мінських угод, але щодо букви, то це дуже сумнівно.

Москва вибудовує всю стратегію навколо Донбасу, що це – «громадянський конфлікт», і Україна повинна сама його вирішувати, проводячи прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР». Для цього і проводяться ці «вибори». При чому вони проводяться досить демонстративно, всупереч протестам Заходу.

Це також реакція на те, що Захід погано відреагував, з точки зору Москви, на ліквідацію Захарченка. Так Москва демонструє, що добиватиметься свого будь-якими методами, всі ці санкції, тиск на неї не діятимуть. Якщо санкції будуть вигідні Заходу, він використає це, як привід. Не буде вигідно – не використає.

(Повна версія програми)

Політолог Чесноков сказав в інтерв’ю ТАСС, що хоч 50, хоч 5 років, але ми доб’ємося виконання Україною політичної частини Мінських угод. Росія розуміє під політичною частиною Мінських угод автономію Донбасу. Що зараз не визнають? Вони сподіваються, що поміняється влада в Україні і на виборах переможуть проросійські сили, які зможуть сісти за стіл переговорів. До речі, про що лідер «Опоблоку» Бойко постійно говорить, що готовий вести прямі переговори з Донецьком та з Луганськом.

– Це не перші вибори керівників у так званих «народних республіках». Там вже були «легітимні» представники, з московської точки зору (Плотницький обраний на таких самих «виборах», Захарченко вибраний на таких самих «виборах»), до «Мінська-2». Україна не йшла на жодні прямі перемовини з цими людьми. Захід їх не визнавав. Яке має значення, з точки зору легітимності, що ще двох маріонеток Пушиліна і Пасічника «легітимізують» через такий «виборчий процес»?

Відбувається зміна «іміджу», наприклад, з обранням Пушиліна, який «не воював», а який «бюрократ» – у Мінськ літав

​Сергій Гармаш: Це не «вибори», а призначення Пушиліна і Пасічника. Від того, хто там сидітиме, мало що залежить. Москва зберігає свій вплив. Москва намагається «закрутити гайки», посилити свій вплив і контроль над цією територією. Тому нічого не відбудеться, окрім дрібного розподілення бізнесу, тобто відбирання того, що забрав Захарченко і «Ташкент» у когось. Зараз це частково перейде до Курченка, а частково – до Пушиліна і його людей.

Відбувається зміна іміджу, наприклад, з обранням Пушиліна, який «не воював», а який «бюрократ» – у Мінськ літав, вів переговори з ОБСЄ, Кучмі десь у кулуарах щось розповідав. Таке враження, що вони хочуть показати, що військовий період пройшов і в нас вже «мирне» будівництво «республіки» відбувається. Росія готує ґрунт для переговорів із Луганськом і Донецьком напряму. Нам треба самим щось робити, щоб ці «вибори» не відбулися. У нас є армія, можливості, спецслужби – це наше зобов’язання зірвати ці вибори.

– Є інформація, що сайт «Миротворець» нібито має списки тих, хто бере участь в організації псевдовиборів на Донбасі. Він навіть готовий викласти прізвища цих людей (їх можна вважати зрадниками Батьківщини) у відкритий доступ. Чи дійсно на настрої цих людей може вплинути гласність, тих, які служать сьогодні режиму там? Це ж не просто чиновники. Це вчителі, директори шкіл – те, що завжди в російській радянській системі існувало, як організатори виборчого процесу і фальсифікації на виборах, зараз переноситься на український ґрунт. Працівники тих установ, де проводяться вибори, фактично стають частиною системи фальсифікації голосів і волі своїх співгромадян, без жодних докорів сумління у цьому беруть участь, розбещують учнів своїми політичними гаслами.

Сергій Гармаш: На не окупованій частині також ті ж люди проводять вибори і так само розбещують своєю безвідповідальністю.

Бюджетники – люди підневільні. Наприклад, мені з Луганська наразі повідомляють, що спеціально розпускаються чутки, ходять люди по хатах, так звані «агітатори» і розповідають, що якщо пенсіонери не прийдуть на вибори, то їх позбавлять пенсії «еленерівської». Це погроза, яка може подіяти на людей. Хоча це абсолютно незаконно, навіть за «законодавством» «ЛНР».На тих же ж бюджетників також можна «повпливати» – їх можуть звільнити з роботи. Так, не всі ідейно йдуть туди відпрацьовувати «30 срібняків», щоб зраджувати свою країну.

Не повинно бути переговорів з Луганськом і Донецьком, поки Луганськ і Донецьк представляють люди, які зрадили свою країну

Якщо членів комісій «Миротворець» і надрукує, то це ж не суд. Не думаю, що це подіє. Люди є залежними, вони перебувають під окупацією, на території, яка контролюється терористами. Тому вимагати від них, щоб не виконували волю терористів, думаю, не зовсім морально з нашої точки зору. Якщо можемо забезпечити їм безпеку, то можемо вимагати від них чогось. Є керівники органів, а є вчителька, в якої немає вибору. Керівники органів повинні нести кримінальну відповідальність – вони зрадили свою країну. Тому не повинно бути переговорів з Луганськом і Донецьком, поки Луганськ і Донецьк представляють люди, які зрадили свою країну.

– Пане Цимбалюк, як у Росії ці «вибори», принаймні, збираються використовувати? Є це розуміння?

Пане Цимбалюк: Що стосується «виборів», ситуація непроста і дивна. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. А коли у російських посадовців питають з цього приводу, витріщаються і говорять, що це суперечить Мінським домовленостям і взагалі намагаються все спихнути на Україну.

Я у Кремлі особисто у Пєскова запитував, як же ж так – там взагалі про вибори за українським законодавством написано, а він каже: нічого страшного, бо Україна винна. І все!

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