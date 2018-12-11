Сервіс OpenStreetMap скасував рішення про «російський» Крим

Міжнародний проект OpenStreetMap, який збирає та поширює загальнодоступні геопросторові дані, скасував ухвалене в листопаді рішення звузити кордони України на своїх картах, не позначаючи окупований Крим частиною української території.

Над текстом попереднього рішення з’явилася така примітка: «Ця постанова була скасована рішенням Правління OpenStreetMap Foundation 10 грудня 2018 року. Інформація про рішення Ради буде опублікована в належний час».

10 грудня секретар OpenStreetMap Foundation Мартін ван Ексель повідомив, що Рада директорів отримала запит про перегляд того, що півострів позначається «російським». Після цього звернення представники сервісу вирішили позначити Крим українською територією.

Українська спільнота сервісу привітала рішення OpenStreetMap Foundation щодо неділимості та територіальної цілісності України.

У представництві ООН в Україні 11 грудня засудили рішення картографічного сервісу OpenStreetMap не позначати анексований Крим частиною України.

Раніше одна з керівних структур проекту OpenStreetMap, Data Working Group, пояснювала листопадове рішення тим, що «Росія здійснює контроль над територією Криму».

Українська спільнота проекту OpenStreetMap заявила про незгоду з цим рішенням. Представники української спільноти звернулися зі скаргою на такі дії Data Working Group до OpenStreetMap Foundation.

За даними SimilarWeb, сайт openstreetmap.org щомісяця переглядають 10 мільйонів користувачів, а дані проекту використовуються тисячами інших сервісів та ресурсів в Інтернеті самостійно, зазначає українська спільнота OpenStreetMap.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.