Представництво ООН засудило OpenStreetMap за позначення Криму «російським»

У представництві ООН в Україні засудили рішення картографічного сервісу OpenStreetMap не позначати анексований Крим частиною України. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

«Ми не згодні з позицією цієї організації абсолютно. Ми – організація, яка користується мапами від United Nations Units. Лише цими мапами ми і користуємося. Також існує офіційна мапа України. Ми поважаємо територіальні межі і, звичайно, включаємо Крим в територію України», – сказала Оснат Лубрані.

Раніше міжнародний проект OpenStreetMap, який збирає та поширює загальнодоступні геопросторові дані, ухвалив рішення звузити кордони України на своїх картах, не позначаючи окупований Крим частиною української території. Одна з керівних структур проекту, Data Working Group, пояснювала це тим, що «Росія здійснює контроль над територією Криму».

Українська спільнота проекту OpenStreetMap заявила про незгоду з цим рішенням, оскільки воно «посягає на суверенітет України, як незалежної держави, кордони якої визнані міжнародною спільнотою» та «суперечить принципам позначення спірних територій і не відповідає сталій практиці тегування таких територій (Північний Кіпр, Придністров’я, Абхазія тощо)».

Представники української спільноти звернулися зі скаргою на такі дії Data Working Group до OpenStreetMap Foundation. Вони також надіслали звернення до Міністерства закордонних справ України, Меджлісу кримськотатарського народу та інших організацій та осіб із проханням «застосувати всі можливі засоби для засудження підтримки факту агресії та нехтування принципами міжнародного права».

За даними SimilarWeb, сайт openstreetmap.org щомісяця переглядають 10 мільйонів користувачів, а дані проекту використовуються тисячами інших сервісів та ресурсів в Інтернеті самостійно, зазначає українська спільнота OpenStreetMap.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.