OpenStreetMap відрізав Крим від України, українська спільнота протестує

Міжнародний проект OpenStreetMap, який збирає та поширює загальнодоступні геопросторові дані, ухвалив рішення звузити кордони України на своїх картах, не позначаючи окупований Крим частиною української території. Одна з керівних структур проекту, Data Working Group, пояснює це тим, що «Росія здійснює контроль над територією Криму».

Українська спільнота проекту OpenStreetMap заявила про незгоду з цим рішенням, оскільки воно «посягає на суверенітет України, як незалежної держави, кордони якої визнані міжнародною спільнотою» та «суперечить принципам позначення спірних територій і не відповідає сталій практиці тегування таких територій (Північний Кіпр, Придністров’я, Абхазія тощо)».

Представники української спільноти звернулися зі скаргою на такі дії Data Working Group до OpenStreetMap Foundation. Вони також надіслали звернення до Міністерства закордонних справ України, Меджлісу кримськотатарського народу та інших організацій та осіб із проханням «застосувати всі можливі засоби для засудження підтримки факту агресії та нехтування принципами міжнародного права».

Дані OpenStreetMap використовують Wikipedia, Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Світовий банк, державні установи різних держав, громадські організації по всьому світу. OpenStreetMap є важливим для Міжнародного комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, оскільки дає можливість оперативно картографувати території стихійних лих. За даними SimilarWeb, тільки сайт openstreetmap.org щомісяця переглядають 10 мільйонів користувачів, а дані проекту використовуються тисячами інших сервісів та ресурсів в Інтернеті самостійно, зазначає українська спільнота OpenStreetMap.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.