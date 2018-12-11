У Мінфіні підтвердили отримання коштів ЄС

Європейська комісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 500 мільйонів євро, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними відомства, кошти надані у вигляді позики на термін до квітня 2033 року за 1,25% річних.

«Кошти скеровуються до державного бюджету і, зокрема, на забезпечення впровадження структурних реформ. Перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами», – йдеться в повідомленні.

Європейський парламент і Європейська рада погодили четверту програму макрофінансової допомоги Україні обсягом до 1 мільярда євро в липні цього року, у вересні сторони підписла меморандум і кредитну угоду, а в листопаді Верховна Рада ратифікувала підписані міжнародні договори.

Про відправлення першого траншу коштів 11 грудня повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.