ЄС виділяє Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги – Домбровскіс

Європейський союз 11 грудня виділяє Україні 500 мільйонів євро першого траншу в рамках програми макрофінансової допомоги, повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Сьогодні ЄС виділяє 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує свої зобов’язання щодо України й підтримку її народу», – написав Домбровскіс на своїй сторінці у Twitter.

30 листопада Європейський союз схвалив виплату 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України. У Міністерстві фінансів тоді повідомили, що макрофінансова допомога у вигляді позик має надійти в середині грудня.

Україна і ЄС підписали кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро у вересні. 8 листопада її схвалив парламент.

Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, зазначали на Банковій.