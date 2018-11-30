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30 Листопад 2018, Київ 23:50
Новини | Економіка

500 млн євро від ЄС мають надійти в середині грудня – Мінфін

Мінфін: точна відсоткова ставка траншу буде відома під час виходу Європейської комісії на зовнішній ринок запозичень

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500 мільйонів євро від Європейського союзу мають надійти в середині грудня, повідомило Міністерство фінансів України.

У відомстві підкреслили, що ЄС надає макрофінансову допомогу у вигляді позик. Точна відсоткова ставка траншу буде відома під час виходу Європейської комісії на зовнішній ринок запозичень, але не перевищуватиме 2%. Кошти надійдуть у державний бюджет.

30 листопада Європейський союз схвалив виплату 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України.

Україна та ЄС підписали кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро у вересні. 8 листопада її схвалив парламент.

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