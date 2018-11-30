ЄС схвалив виплату 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України

Європейський союз схвалив виплату 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Президент України Петро Порошенко назвав рішення Брюсселю важливим сигналом «незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора».

«Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 мільйонів євро», – зазначив президент.

Україна та ЄС підписали кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро у вересні. 8 листопада її схвалив парламент.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна отримає новий транш макрофінансової допомоги до кінця 2018 року.

Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, зазначали на Банковій.